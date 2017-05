Ça s'est passé à Lyon un 20 mai : l'ouverture de la Bourse en 1795

D'une révolte populaire contre les impôts en 1436 à la mise en place de "la Fanny" sur le boulevard de la Croix-Rousse en 1987, Lyon Capitale se remémore les événements qui ont marqué les 20 mai Lyonnais au fil des siècles.

Creative Commons Alexmar983. Chambre de commerce et d'industrie de Lyon.

1436 : "Rebeyne" ou révolte populaire contre les officiers du roi et le consulat, à cause des taxes et impôts.

1666 : Ordonnance consulaire accordant un privilège de quinze ans à Antoine Bourgey, pour établir des fabriques de crêpes à la Bolonaise à Lyon, St Étienne et St Chamond.

1727 : Arrêt du Conseil autorisant l'établissement, dans un faubourg de Lyon, d'une verrerie fonctionnant à la houille.(Sera installée à la Guillotière, en 1731).

1785 : Acte de vente, par le Roi de Sardaigne, à André Devouges, des terrains et bâtiments des Célestins.

1790 : Assemblées primaires de cantons pour désigner les électeurs des Corps administratifs.

1795 : Ouverture de la Bourse de Lyon.

1796 : Échauffourée violente entre la troupe et des royalistes lyonnais, 2 morts. (1er prairial).

Au XIXe siècle, un match de cricket Lyon/Grenoble à la Tête d'Or

1845 : Deux concerts donnés par Franz Liszt, les derniers à Lyon.

1852 : Séjour à Lyon des chefs arabes, venus à Paris assister à la remise des Aigles. Castellane leur offre au Grand Camp le spectacle d'un simulacre de combat.

1861 : Mort de Jérôme Morin, juge de paix, homme de lettres. (Né à Beaujeu, 16 novembre 1796).

1865 : Bénédiction de l'église Ste Anne du Sacré Coeur, inachevée (nef seule).

1866 : Grand match de cricket entre les clubs de Lyon et de Grenoble, sur "la grande pelouse" du parc de la Tête d'Or.

1883 : Martyre de Gaspard Béchet, prêtre des Missions étrangères, au Tonkin. (Né à Lyon, 1er, le 3 septembre 1856).

1883 : Élection législative partielle. 6e circonscription du Rhône. Élu : le Dr. Monteilhet.

1898 : Élections législatives. Élus : Lanessan, Gourd, Bonard, Florent, Krauss, Fleury-Ravarin, Colliard, Aynard, Genet.

Au Xxème siècle, un premier salon de matériel informatique en 1981

1900 : Victor Augagneur est élu maire de Lyon (31 voix, contre 22 à A. Gailleton).

1905 : Grève des gardiens de la paix.

1906 : Élections législatives. Députés du Rhône : Brunard, Cazeneuve, V. Fort, Colliard, Godart, Gourd, Marietton, de Pressensé, Aynard, Normand, Bonnevay, Chabert.

1907 : Visite à Lyon du président de la République (Armand Fallières). Le 19, visite l'exposition agricole et l'exposition d'hygiène, inaugure La Martinière des filles et pose la première pierre de la salle Rameau. Repart le 20.

1921 : Ouverture du premier Salon des Humoristes organisé par l'Association Générale des Étudiants de Lyon.

1933 : Inauguration de l'hospice de vieillards des Charpennes. (Architecte : Bornarel).

1951 : Tenue à Lyon du 33e Congrès national de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit agricoles.

1951 : Ouverture au culte de l’Église Saint Vincent-de-Paul, reconstruite à l'identique.

1962 : "Semaine d'amitié" Lyon-Francfort, à Lyon. Le 16, cérémonie de consécration du jumelage.

1965 : L'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 18e session, à Genève, crée le Centre International de Recherches contre le Cancer.

1968 : Les transports en commun se mettent en grève, avec les employés des Chèques postaux et du Téléphone. La grève s'étend dans les usines et devient à peu près générale.

1970 : Incendie criminel à la perception du Bois d'Oingt.

1976 : Visite à Lyon du ministre de l'Agriculture (C. Bonnet) lors de l'assemblée générale de la Mutualité agricole du Sud Est, pour l'inauguration du nouveau siège.

1981 : Premier Salon "Infora", matériel d'Informatique, au Palais de la Foire.

1987 : Mise en place du monument de la Fanny, boulevard de la Croix-Rousse. Sculpteur Geneviève Boehmer. Inauguration officielle le 20 juin.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus.