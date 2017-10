Ça s’est passé à Lyon un 19 octobre : enlèvement d'un inspecteur

De l’ouverture de l'Ecole Supérieure d'Apprentissage, sous la direction de l'abbé La Mache en 1920 à l’enlèvement d’un inspecteur des Contributions par des commerçants en 1970, Lyon Capitale se remémore les événements historiques ayant marqué les 19 octobre lyonnais au fil des siècles.

© DR Place des Terreaux

1711 : Bulles nommant évêque de Sinope et suffragant de Lyon Antoine Sicault, vicaire général.

1792 : Assemblée constitutive et adoption du règlement de la Société fraternelle de Lyon (fournir des secours et du travail aux indigents).

1795 : Election des membres du Tribunal civil du Rhône. Il est installé le 26 octobre.

1860 : Mort du docteur Jacques Julien Richard de Laprade, membre de l'Académie. Aix en Provence. (Né à Montbrison, le 11 juin 1781). Inhumé à Loyasse, allée 81.

1864 : L'Empereur et l'Impératrice de Russie, se rendant à Nice, passent à Lyon la soirée et la nuit. À leur retour, passent à Lyon la nuit du 30 au 31 octobre (en même temps que Napoléon III).

1888 : Actes constitutifs de la "Société anonyme des tramways à traction mécanique de Lyon à Neuville sur Saône", reçus Rimaud et Fellot, notaires à Lyon. Devient, par acte du 12 janvier 1892, la "Compagnie nouvelle des tramways de Lyon à Neuville sur Saône".

1891 : Installation complète des services préfectoraux dans la nouvelle préfecture. Le préfet s'y installe.

1904 : Exposition rétrospective des artistes lyonnais.

1907 : Mort de l'abbé Antoine Clot, aumônier militaire. Lyon (1er), aux Chartreux. (Né à Bourg Argental, Loire, 26 juillet 1834).

1920 : Ouverture de l'Ecole Supérieure d'Apprentissage, sous la direction de l'abbé La Mache. (Dans les locaux des ateliers d'apprentissage de l'abbé Boisard).

1924 : Bénédiction de l'église Notre-Dame-Saint Alban.

1944 : Les miliciens Alexandre Jourdan et Pierre Nauthonnier, condamnés le 5 octobre par la Cour Martiale, sont fusillés.

1956 : Mort de Philippe Rivoire, horticulteur, fondateur des jardins ouvriers de Lyon. (Né le 7 novembre 1868, à Lyon). Inhumé à la Croix-Rousse.

1960 : Inauguration solennelle du couvent dominicain de la Tourette, à Eveux. Architecte : Le Corbusier. (Chantier ouvert dans l'été 1956).

1970 : Un inspecteur des Contributions est enlevé pendant une inspection aux Charpennes, et abandonné ligoté et bâillonné dans un bois vers Miribel (Ain). Acte d'un groupe de commerçants.

1977 : "Semaine danoise" à Lyon : publicité commerciale et touristique, musique, exposition du peintre Lars Bo. Le 10 et le 11, visite de l'ambassadeur du Danemark (P. Fischer).

1983 : Premières élections générales au Conseil d'Administration de la Sécurité Sociale. En tête : les syndicats F.O. et C.G.C.

1984 : Jean-Charles Lignel, p.d.g. du "Progrès", est élu président de la Fédération du Rhône du Parti Radical (en place de J. Ambre, décédé).

1984 : Délibération du Conseil Général instituant un prix d'encouragement à la sauvegarde du patrimoine artistique du Département. (Première remise du prix, le 20 décembre).

1984 : Inauguration du C.E.S. "Elie Vignal", spécialisé pour les enfants infirmes. A Caluire.

1984 : L'Association des maires du Rhône inaugure son nouveau local, 145 rue Duguesclin.

1985 : Premier Congrès national de la protection des animaux. Lyon.

1987 : À Villeurbanne, ouverture de la résidence pour personnes âgées Henri Vincenot.

1987 : Ouverture au public de la Compagnie lyonnaise de titres (gestion de patrimoines).

1987 : À Londres, démonstrations publicitaires par une importante délégation de la région Rhône-Alpes.