Ça s’est passé à Lyon un 19 mai : première pierre de la salle Rameau

Du meeting anarchiste, salle des Folies gauloises, avec Louise Michel et Sébastien Faure en 1897 à la pose de la première pierre de la salle Rameau en 1907, Lyon Capitale se remémore les événements historiques qui ont marqué les 18 mai lyonnais au fil des siècles.

1436 : "Rebeyne" ou révolte populaire contre les officiers du roi et le consulat, à cause des taxes et impôts.

1711 : Mort de Paul Bertaud, voyer de la Ville. Lyon (Hôtel de Ville). (Baptisé à Lyon, Ste Croix, le 12 juillet 1646). Inhumé à St Pierre-St Saturnin.

1761 : Mort de Jean-Baptiste Bay de Curis, Conseiller à la Cour des Monnaies, membre de l'Académie. Paris. (Né le 30 avril 1674, à Lyon).

1793 : Election des Comités de surveillance par les Assemblées primaires, succès des adversaires des Jacobins, plusieurs sections se déclarent en permanence.

1794 : Fête des Salpêtriers, aux Brotteaux. (Le cortège se forme à Bellecour).

1821 : Mort de Camille Jordan, député du Rhône, membre de l'Académie. Paris. (Né à Lyon, St Pierre-St Saturnin, 13 janvier 1771). Inhumé à Paris (Père Lachaise).

1835 : Mort de Louis Aimé Ange Régny, adjoint au maire, trésorier de la Ville , membre de l'Académie. Vérone. (Né le 15 septembre 1772, Lyon).

1845 : Deux concerts donnés par Franz Liszt, les derniers à Lyon.

1852 : Séjour à Lyon des chefs arabes, venus à Paris assister à la remise des Aigles. Castellane leur offre au Grand Camp le spectacle d'un simulacre de combat.

1856 : Le Rhône remonte à son tour. Le 20, la Presqu'île est presque entièrement sous l'eau. Maximum de la Saône, le 21. Décrue le 22.

1858 : Sur la façade du nouvel immeuble qui fait face à l'Hôtel de Ville, place des Terreaux, pose des statues de Philibert Delorme et Simon Maupin [taillées dans une pierre friable, elles dureront peu]. Par Bonnet.

1883 : Consécration de l'église St Charles de Serin.

1887 : Mort de Guillaume Alfred Heinrich, ancien doyen de la faculté des lettres, membre de l'Académie. Lyon ( 6). (Né à Lyon, le 4 décembre 1829). Inhumé à Loyasse.

1897 : Meeting anarchiste, salle des Folies gauloises, avec Louise Michel et Sébastien Faure.

1898 : Élections législatives. Élus : Lanessan, Gourd, Bonard, Florent, Krauss, Fleury-Ravarin, Colliard, Aynard, Genet.

1902 : Passage de la course cycliste Marseille-Paris.

1905 : Grève des gardiens de la paix.

1907 : Visite à Lyon des délégués de municipalités anglaises et écossaises.

1907 : Exposition d'horticulture, place Carnot.

1907 : Visite à Lyon du président de la République (Armand Fallières). Le 19, visite l'exposition agricole et l'exposition d'hygiène, inaugure La Martinière des filles et pose la première pierre de la salle Rameau. Repart le 20.

1907 : Exposition d'hygiène urbaine, cours du Midi. Inaugurée le 13.

1907 : Le président de la République (Armand Fallières) inaugure le bâtiment de La Martinière des jeunes filles.

1907 : Pose de la première pierre de la salle Rameau.

1907 : Inauguration du bas-relief représentant le Rhône et la Saône (par Vermare), contre l'escalier de la Chambre du commerce (face sud).

1910 : Mort de Quirin Jules-Raoul de Cazenove, membre de l'Académie et de plusieurs sociétés savantes, bibliophile, philanthrope. Château de Solié, près de Nîmes.

1914 : Inauguration de la gare de la Croix-Rousse.

1922 : Mgr. Etienne Faugnier, vicaire général, est nommé évêque auxiliaire de Lyon. Sacré le 1er octobre.

1925 : Mort de Pierre Colliard, ancien député des Brotteaux, maire de Jons, ancien ministre. Jons (Isère). (Né à Jons, Isère, le 30 avril 1852). Inhumé à Jons.

1946 : La Cour de Justice de la Seine condamne Alexandre Angeli, préfet du Rhône de 1940 à 1944, à quatre ans de prison pour "actes de nature à nuire à la défense nationale".

1951 : Tenue à Lyon du 33e Congrès national de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit agricoles.

1962 : "Semaine d'amitié" Lyon-Francfort, à Lyon. Le 16, cérémonie de consécration du jumelage.

1977 : Visite à Lyon de l'ambassadeur de Grande Bretagne.

1981 : Premier Salon "Infora", matériel d'Informatique, au Palais de la Foire.

1983 : Inauguration, par le ministre de l'Intérieur (G. Defferre) d'une stèle portant un médaillon à l'effigie d'Emile Bollaert, à Bron (parc de Parilly).

1986 : Visite du Président de la République à Oullins : inauguration d'une fontaine.

1987 : Une délégation de l'Eglise nationale de Chine schismatique, en voyage en France, est reçue à Lyon officiellement. Le 21, conférence de Monseigneur Jin Luxian, évêque de Shanghaï à la Faculté catholique.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.