Ça s'est passé à Lyon un 17 mai : Édouard Herriot réélu maire

De la déclaration d’utilité publique du réseau de de tramways à chevaux en 1879 à la réélection d'Édouard Herriot en 1908, Lyon Capitale se remémore les événements historiques qui ont marqué les 17 mai lyonnais au fil des siècles.

DR Édouard Herriot à la tribune en 1936

1540 : Entrée solennelle de l'archevêque Hippolyte d'Este, cardinal de Ferrare.

1664 : Traité entre l'archevêque Camille de Neufville et le chapitre pour autoriser la construction, à l'archevêché, d'une galerie en bordure de Saône.

1693 : Grave émeute du grain, surtout le 18 mai. Le prévôt des marchands (Dulieu) est menacé.

1734 : Gabriel-Louis de Neufville, marquis de Villeroy, est nommé lieutenant général de Lyonnais, Forez et Beaujolais, en place de son oncle François-Louis, démissionnaire. Provisoire, du 16 juillet.

1747 : Mort d'Antoine-François Méliand, ancien Intendant de Lyon (1711-1718). (Né le 10 mai 1670).

1760 : Mort du P. Pierre Bimet, jésuite, professeur de Rhétorique, membre de l'Académie. (Né à Avignon, le 28 février 1687).

1781 : Mort de l'abbé Antoine Lacroix (de Laval), obéancier de Saint-Just, membre de l'Académie. Paris. (Né le 6 décembre 1708).

1790 : Un vote des assemblées primaires décide l'installation de tribunes pour le public dans la salle des séances du Conseil Général de la Commune.

1879 : Le réseau de tramways à chevaux déclaré d’utilité publique

1802 : Plébiscite pour l'approbation du Consulat à vie. OUI : Lyon, 4039

1815 : André Pons, dit Pons de l'Hérault, est nommé par décret impérial préfet du Rhône, en place de J. Fourier, appelé à d'autres fonctions. Installé le 7 juin.

1822 : Elections législatives. Le 10, échauffourées aux Terreaux, après l'élection de Delphine et Delhorme contre les libéraux. A Villefranche, Lapoype, libéral.

1822 : Elections législatives. Quatre élus ultras sur cinq dans le Rhône.

1831 : Ouverture à la circulation du pont de la Gare (Mazaryk).

1843 : Acte d'échange entre l'Etat et la Ville , nue propriétaire du couvent de Ste Marie des Chaînes, qui en devient propriétaire sans réserve, moyennant un terrain à Perrache (pour l'Arsenal) et une soulte. La ville y installera un dépôt de grains.

1845 : Deux concerts donnés par Franz Liszt, les derniers à Lyon.

1846 : Installation des premiers occupants de la maison de retraite du clergé, achevée, à Vernaison.

1848 : Le substitut du procureur, Tabouret, fait arrêter des ouvriers des ateliers nationaux qui ont brisé des métiers à tisser d'un fabricant (C. - J. Bonnet).

1856 : La Saône déborde. Le 18, commence de couvrir la Presqu'île.

1857 : Visite à Lyon du roi de Bavière.

1862 : Passage du pacha d'Égypte (visite la caserne de la Part-Dieu).

1877 : Mort de Anne Jacques André Pezzani, avocat, philosophe. Lyon (2e). (Né à Lyon, le 30 octobre 1818). Inhumé à Loyasse.

1879 : Décret déclarant d'utilité publique l'établissement d'un réseau de tramways à chevaux, dans Lyon et sa banlieue.

1892 : Statuts et acte constitutif de la "Compagnie générale de navigation" reçu Trévoux et Thomasset notaires à Lyon. Formée par fusion de la "Compagnie de navigation H.P.L.M." et de la "Compagnie lyonnaise de navigation" (ancienne "Compagnie générale"). J. Bon

1893 : Mort de Mgr Jean Natalis François Gonindard, archevêque de Rennes, ancien prêtre des Chartreux. Rennes. (Né à Perreux, Loire, le 1er janvier 1838).

1898 : Élections législatives. Élus : Lanessan, Gourd, Bonard, Florent, Krauss, Fleury-Ravarin, Colliard, Aynard, Genet.

Édouard Herriot est réélu maire de Lyon en 1908

1904 : Mort du docteur François Gatien Cénas, médecin, botaniste. Meyzieu (Isère). (Né à Poleymieux, en 1827).

1906 : Élections législatives. Députés du Rhône : Brunard, Cazeneuve, V. Fort, Colliard, Godart, Gourd, Marietton, de Pressensé, Aynard, Normand, Bonnevay, Chabert.

1907 : Visite à Lyon des délégués de municipalités anglaises et écossaises.

1907 : Exposition d'horticulture, place Carnot.

1908 : Édouard Herriot est réélu maire de Lyon. Adjoints à la mairie centrale : Beauvisage, Mermillon, Curtelin, Hoffhen, Gorjus.

1929 : Mort de Charles-Jean-Julien Depéret, doyen de la Faculté des Sciences, membre de l'Académie. Lyon 2e. (Né à Perpignan, le 25 juin 1854).

1936 : Ouverture, au Palais de la Foire, de l'Exposition Catholique de Lyon. Dure jusqu'au 7 juin.

1942 : Ouverture de la "Quinzaine Impériale". Vernissage d'une Exposition coloniale organisé par la Ligue Maritime et Coloniale dans les Salons de l'Hotel de Ville. Deux salles réservées à une exposition missionnaire organisé par la Propagation de la Foi.

1942 : Inauguration d'une plaque à la mémoire de Charles de Chavannes, explorateur. 22 rue Sergent Blandan.

1949 : Mort de l'industriel Marius Berliet. Cannes. (Né à Lyon 1er, le 21 janvier 1866).

1951 : Tenue à Lyon du 33e Congrès national de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit agricoles.

1958 : Inauguration d'une plaque à la mémoire de Jean-Louis François Richard-Vitton, créateur du quartier de Montchat, 53 rue Charles Richard.

1962 : "Semaine d'amitié" Lyon-Francfort, à Lyon. Le 16, cérémonie de consécration du jumelage.

1970 : Une explosion criminelle détruit la villa d'Edouard Charret, député U.D.R., à Saint-Genis-les-Ollières.

1977 : Inauguration officielle des nouveaux locaux de l'I.N.S.E.E., à la Part-Dieu (Cité Administrative).

1978 : Mise en service des quatre premiers "horodateurs" à Lyon (place des Terreaux, et Centre d'échange de Perrache).

1985 : Visite à Lyon du ministre du Travail (M. Delebarre).

