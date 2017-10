Ça s’est passé à Lyon un 16 octobre : essai public du métro de Lyon

De la pose de la première pierre du piédestal de la statue de Louis XIV à Bellecour, en 1713, à l’essai public du métro de Cusset aux ateliers, en 1976, Lyon Capitale se remémore les événements historiques ayant marqué les 16 octobre lyonnais au fil des siècles.

1283 : L'évêque d'Autun, administrateur de l'archevêché de Lyon, reconnaît tenir cette fonction du chapitre.

1446 : Mort de Geoffroi de Vassal, archevêque de Lyon.

1561 : Entrée de François d'Agoult, comte de Sault, Lieutenant général au Gouvernement.

1624 : Etablissement à Lyon des religieuses de l'Annonciade, venues de Pontarlier.

1663 : Les religieuses du futur prieuré de St Benoît achètent la propriété Forendal, où elles vont s'établir. Installation, le 13 juin 1664.

1713 : Pose de la première pierre du piédestal de la statue de Louis XIV, à Bellecour. (Chantier ouvert après le 19 septembre).

1794 : Fête solennelle de Jean-Jacques Rousseau.

1795 : Election des membres du Tribunal civil du Rhône. Il est installé le 26 octobre.

1801 : Ordonnance du commissaire général de police instituant un corps de 36 surveillants de nuit.

1826 : Le département cède a la Ville le claustral des Augustins (où loge la gendarmerie, en échange : 1 = d'une soulte de 1.060.000 francs, 2 = de l'ancien clos de la Visitation de Bellecour pour y construire une caserne de gendarmerie).

1847 : Spectacle aérien aux Brotteaux (Grand Camp) : Napoléon recevant son fils dans l'Élysée.

1860 : Mort de Pierre Louis Coeur, prédicateur. (Né à Tarare, le 14 mars 1805).

1864 : Ouverture du théâtre du Cercle des Familles, dans la salle du Cercle Musical, 30 quai Saint Antoine. Artistes amateurs.

1871 : Élection au Conseil général et aux conseils d'arrondissements : majorité radicale. Réunion du nouveau Conseil général, le 23 octobre.

1880 : Expulsion des Carmes déchaussés, 2 chemin de Montauban.

1885 : Elections législatives. Élus dans le Rhône : Ballue, Chavanne, Lagrange, Million, Burdeau, Guillaumou, Jacquier, Marmonnier, Rochet, Thèvenet, Thiers.

1886 : Tenue à Lyon du Congrès national des syndicats ouvriers. Aux Variétés, 39 cours Morand.

1904 : Exposition rétrospective des artistes lyonnais.

1907 : Mort de Joseph Frédéric Louis Vaesen, historien. Paris. (Né à Lyon, le 18 mars 1852).

1913 : Le général Courbebaine, gouverneur militaire et commandant le 14e corps, est mis d'office à la retraite, à la suite des grandes manoeuvres.

1915 : Mort de Mgr Bonnardet, vicaire général, Lyon 1er (Clinique St François d'Assise). (Né à Lyon, le 21 mars 1843). Inhumé à Loyasse.

1932 : Joseph Serlin, secrétaire général de la Ville, est élu sénateur de l'Isère.

1942 : Grèves de protestation contre l'envoi d'ouvriers en Allemagne. Commencement le 13, aux ateliers de la SNCF à Oullins. Puis : SIGMA et SOMUA à Vénissieux; Berliet; CRE à Caluire, Priguety, Calor.

1945 : Mort de Vincent Biétrix du Villars (pseudonyme : Tancrède de Visan) , homme de lettres. Seyssinet (Isère). Inhumé à Ste Foy (Tombe Paturle d'Aigueperse).

1946 : Fondation de la "Renaissance du Vieux Lyon".

1955 : Inauguration d'une plaque à la mémoire de Clair Tisseur, à Nyons ("Asyle du Sage").

1960 : Inauguration d'une plaque à la mémoire d'Antoine de Saint-Exupéry, sur l'immeuble du 8 rue Alphonse Fochier. Plaque provisoire.

1962 : Seizième Congrès de l'Union nationale des associations régionales pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, tenu à Lyon.

1963 : La pierre commémorative de la prison Montluc est déplacée du centre de la place Marc Seguin et scellée dans le mur extérieur de la prison.

1969 : Inauguration du Centre Technique du Cuir, ancienne Ecole française de Tannerie. (Première pierre : 1948 ?).

1975 : Visite à Lyon du Lord maire de Birmingham. (Métro en construction, Musée gallo-romain).

1976 : Le public est admis à essayer le métro, de Cusset aux ateliers.

1977 : "Semaine danoise" à Lyon : publicité commerciale et touristique, musique, exposition du peintre Lars Bo. Le 10 et le 11, visite de l'ambassadeur du Danemark (P. Fischer).

1979 : Louis Richerot ("Dauphiné Libéré") demande en justice la rupture des accords entre son groupe et celui du journal "Le Progrès", et le paiement de dommages et intérêts.

1980 : Mort de Paul Camerlo, ancien directeur du Grand Théâtre (1949-1969). Paris. (Né à Genève, en 1899).

1981 : Visite à Lyon du Premier ministre (P. Mauroy) : journées de l'innovation.

1981 : Visite à Lyon du ministre de l'urbanisme et du logement (R. Quilliot).

1984 : Séjour à Lyon d'une délégation officielle chinoise (République populaire), en "visite d'amitié".

1986 : Ouverture du Centre d'études franco-américain de management. Ecole internationale (France/Amérique) de gestion.