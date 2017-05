Ça s'est passé à Lyon un 15 mai : Lyon reçoit la Légion d'honneur

De la visite à Lyon du roi de Bavière en 1857 à la remise par Vincent Auriol de la croix de la Légion d'honneur, la Croix de guerre, la médaille de la Résistance à la ville de Lyon en 1949, Lyon Capitale vous propose de (re)découvrir les faits historiques qui ont marqué les 15 mai au fil des siècles à Lyon.

© Tim Douet Lyon, la place des Terreaux.

1773 : Premier numéro de la "Feuille littéraire de Lyon", par Domergue. Bi-mensuel. Nouvelles des lettres, des sciences et des arts.

1776 : Mort de Jean-François Genève, ancien échevin, membre de l'Académie. Lyon. (Né le 24 décembre 1706, à Lyon St-Nizier).

1795 : Le général Bonaparte est à Lyon, on ne sait pourquoi.

1797 : Loi du 26 floréal an V qui distrait du canton de Saint-Cyr, et unit à celui de la Croix-Rousse la commune de Caluire, et réunit à celle-ci le hameau de Cuire.

1822 : Elections législatives. Le 10, échauffourées aux Terreaux, après l'élection de Delphine et Delhorme contre les libéraux. A Villefranche, Lapoype, libéral.

1845 : Deux concerts donnés par Franz Liszt, les derniers à Lyon.

1857 : Visite à Lyon du roi de Bavière.

1879 : Numéro un du quotidien "Le Nouvelliste de Lyon". Directeur : Joseph Rambaud. Dernier : 27 août 1944.

1883 : Brevet d'invention pris par Jules Verdol, pour la substitution du papier au carton, sur la mécanique Jacquard. Amélioration importante.

1898 : Élections législatives. Élus : Lanessan, Gourd, Bonard, Florent, Krauss, Fleury-Ravarin, Colliard, Aynard, Genet.

1900 : Ouverture du tronçon ferroviaire souterrain entre Sathonay et Crépieux St Clair. (Pour les marchandises ; pour les voyageurs, six mois plus tard).

1904 : Victor Augagneur est réélu maire de Lyon. Adjoints à la mairie centrale : Beauvisage, Cadet, V. Fort, Mermillon, Herriot.

1906 : Élections législatives. Députés du Rhône : Brunard, Cazeneuve, V. Fort, Colliard, Godart, Gourd, Marietton, de Pressensé, Aynard, Normand, Bonnevay, Chabert.

1907 : Quatrième congrès national d'hygiène sociale. Tenu à Lyon.

1910 : Meeting d'aviation, tenu à Villeurbanne, lieu-dit de La Poudrette. Le 13, mort d' Hauvette-Michelin.

1925 : Mort de Paul Desjardins, ancien architecte des Monuments historiques. Lyon 2e. (Né à Lyon, le 27 novembre 1847). Inhumé à Loyasse, allée 17.

1927 : Fondation de l'Entente des oeuvres Laïques de Villeurbanne.

1929 : Mort de Jean Beyssac, historien, membre de l'Académie. Lyon 5e. (Né à Lyon 5e). Inhumé à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire).

1942 : Mort du docteur Jean-Pierre-Maurice Rafin, chirurgien, fondateur de la maison des Aveugles. Cornillon sur Cèze. (Né à Cornillon sur Cèze, le 21 septembre 1859).

1949 : Le Président de la République (V. Auriol) remet à la Ville de Lyon la croix de la Légion d'honneur, la Croix de guerre, la médaille de la Résistance.

1963 : Inauguration du premier immeuble de logements construit sur le terrain de la Part-Dieu.

1972 : Mort du général d'aviation Fleury-Marius Seive, ancien adjoint au maire. Lyon 3e. (Né à Lyon 1er, le 17 mai 1896).

1975 : Visite aux usines Berliet du premier vice-président de la République populaire de Chine (Teng Hsiao Ping). Reçu à l'Hôtel de Ville.

1980 : Début des travaux de démolition des immeubles 17-19 rue Puits Gaillots (8-12 rue Désirée), pour la construction de la mairie-annexe.

1985 : Congrès national des notaires à Lyon.

1985 : Visite à Lyon du Secrétaire d'État au Budget et à la consommation (H. Emmanuelli) : Congrès national des notaires.

1986 : Visite à Lyon du ministre de l'Intérieur (Charles Pasqua) et du ministre délégué à la Sécurité (R. Pandraud) : inspection des problèmes de sécurité.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.