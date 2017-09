Ça s’est passé à Lyon un 12 septembre: une manifestation des libéraux

De l’exécution des marquis de Cinq-Mars en 1642 à la tenue d’un colloque sur les métiers de l’urbanisme en 1986, Lyon Capitale vous rappelle les événements historiques ayant marqué les 12 septembre lyonnais au fil des siècles.

1642 : Condamnation à mort et exécution, pour conjuration, de François de Thou et d'Henri Coiffier de Ruzé, marquis de Cinq-Mars.

1739 : François de la Rochefoucauld, marquis de Rochebaron, est nommé commandant pour le Roi en Lyonnais, Forez et Beaujolais, en place de Pierre de Masso, décédé.

1785 : Passage solennel de 313 prisonniers des barbaresques, délivrés par les Frères de la Merci.

XIXe : dissolution des gardes nationales

1815 : Procession de la paroisse St-Nizier à Notre-Dame-de-Fourvière, en action de grâces pour le retour des Bourbon.

1829 : Manifestation des libéraux à Loyasse, sur la tombe du général Mouton-Duvernet.

1853 : Acte d'acquisition des terrains Targe et Nachury nécessaire à l'établissement d'un nouveau cimetière à Loyasse. Délibération municipale du 8 juillet 1853.

1860 : Inauguration de la Vierge monumentale du Puy, fondue dans les établissements Prénat, à Givors.

1868 : Mort de l'abbé Jean Boué, curé d'Ainay. Lyon (2e). (Né à Sury Le Cantal, Loire, le 15 mars ou le 15 mai 1791). Inhumé à Loyasse (carré des prêtres).

1870 : Le général Mazure est nommé commandant de la division militaire, et gouverneur de Lyon, en place du général Espivent de la Villeboisnet. Arrêté du Comité de salut public supprimant les congrégations non autorisées et confisquant leurs biens. Mgr Ginoulhiac, archevêque de Lyon, reçoit et approuve le projet d'un vœu pour la construction d'une basilique à Fourvière, si la guerre épargne Lyon.

1871 : Décret ordonnant la dissolution des gardes nationales du département.

1873 : Constitution de la "Compagnie des hauts fourneaux de Chasse". Lyon.

1880 : Inauguration du monument aux morts de la guerre de 1870-1871, au cimetière de La Guillotière.

1885 : La municipalité décide d'envoyer à l'exposition internationale d'Anvers une délégation des chambres syndicales ouvrières de Lyon. Elle part le 12 octobre.

XXe : inauguration de la salle des sports de Vaise

1952 : Mort de Jacques Visseaux, industriel (lampes électriques), président de nombreux organismes.

1968 : Inauguration de la salle des sports de Vaise.

1981 : Exposition florale "Hormatec Plantexpo" au Palais de la Foire.

1985 : La "sculpture" métallique, dite "La Liberté", par René Roche, démontée en 1983 de la place Jean-Macé, est remontée à Gerland, au parc de l'Artillerie.

1986 : Tenue à Lyon du premier carrefour des métiers de l'aménagement et du développement : colloque sur divers métiers touchant à l'urbanisme.