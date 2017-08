Ça s'est passé à Lyon un 12 août : la création d'un 9e arrondissement

De la nomination d'un "superintendant de la Justice" à Lyon en 1568 à l'attentat contre le siège de l'association de solidarité Franco-Arabe en 1982, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les événements historiques ayant marqué les 12 août lyonnais au fil des siècles.

© Tim Douet

1568 : Lettres commettant Michel Larcher, conseiller au Parlement, aux fonctions de "superintendant de la Justice" à Lyon, en place de Longueil. Part de Lyon en août ou septembre 1571.

1590 : Les troupes lyonnaises, commandées par le baron de Chevrières s'emparent de Riverie, au profit de la Ligue. Le 17, elles commencent la démolition des fortifications.

1634 : Prix fait donné par le Consulat à Benoît Daurolles, maçon, pour la construction de la loge du Change. L'achèvement prendra une vingtaine d'années.

1761 : Bonne de Ponsaimpierre, épouse de Jean-Antoine Regnaud de Parcieu, vend à l'hôpital de la Charité le domaine et le château du Perron. (Pierre-Bénite).

1786 : Condamnation à mort d'un troisième ouvrier en soie, meneur de l'émeute. Exécution des trois condamnés (de la veille et du jour).

1793 : Arrêté des représentants en mission rétablissant la commune de la Guillotière, détachée de Lyon, et l'unissant au district de Vienne.

1793 : Arrêté des représentants du peuple à l'Armée des Alpes démembrant le département de Rhône-et-Loire, et créant provisoirement un département [de la Loire].

Au XIXe siècle, le préfet supprime les écoles laïques et libres penseuses

1849 : Élections municipales à la Croix-Rousse. Victoire de la gauche.

1854 : Arrêté préfectoral enjoignant à tous les habitants de faire balayer et laver les trottoirs et parties de chaussée devant les locaux qu'ils occupent au rez-de-chaussée.

1873 : Arrêté préfectoral supprimant les écoles laïques et libres penseuses.

1876 : Mort d'Eugène Dumortier, géologue, membre de l'Académie. Inhumé à Loyasse, allée 9.

1887 : Traité entre la Ville et la Compagnie du gaz de Lyon, pour l'éclairage électrique des théâtres municipaux, de la salle des séances du Conseil et la fourniture de courant aux établissements publics et particuliers.

1889 : Mort du peintre Jean-Baptiste Frenet, maire de Charly. Charly. (Né à Lyon, le 30 janvier 1814). Inhumé à Charly.

1897 : Assemblée générale constitutive de la Société anonyme "Compagnie lyonnaise de Madagascar", par transformation de la société en nom collectif "Compagnie lyonnaise de Madagascar, Charles Pagnoud et Cie". (Président : E. Prénat).

Au XXe siècle, le 9e arrondissement est créé

1933 : À Villefranche, inauguration officielle du laboratoire départemental d’œnologie.

1933 : Voyage inaugural, Lyon-Avignon, du "Rhodania", bateau de promenades sur le Rhône.

1943 : François Cinquin, huissier à Oullins, président du groupe "Collaboration" de Lyon, est assassiné par des membres de la Résistance. Oullins.

1943 : Mort de Georges Martin-Witkowski. Lyon 7e, hôpital St Joseph. (Né à Mostaganem, Oran, le 6 janvier 1867). Inhumé à Paladru (Isère).

1964 : Décret créant à Lyon un neuvième arrondissement.

1982 : Attentat à l'explosif contre le siège de l'A.S.F.A. (Association de Solidarité Franco-Arabe), rue Tramassac.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuite cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.