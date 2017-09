Ça s’est passé à Lyon un 10 septembre : 9 tableaux volés à Fourvière

De l’Assemblée constitutive de la Société populaire des Amis de la Constitution en 1790 au déraillement de l'express de Strasbourg en 1921, Lyon Capitale vous rappelle les événements historiques ayant marqué les 10 septembre lyonnais au fil des siècles.

1565 : Lettres royaux nommant René de Birague Lieutenant général en la ville de Lyon et pays de Lyonnais et Beaujolais.

1700 : Ordonnance du Lieutenant général de police (Louis Dugas) portant règlement général de police pour la ville de Lyon et ses faubourgs.

1753 : Mort de Claude Gros de Boze, archéologue, membre de l'Académie des Inscriptions et de l'Académie française. Paris. (Né à Lyon, le 28 janvier 1680).

1766 : Mort de Pierre Nicolau, baron de Montribloud, trésorier général de la Ville. Lyon (Ainay). (Né le 14 septembre 1694).

1773 : Arrivée à Lyon du philosophe Claude de Saint Martin. Séjourne jusqu'en mai 1776.

1790 : Assemblée constitutive de la Société populaire des Amis de la Constitution.

1792 : Election des représentants à la Convention (commencée le 2, à Saint-Etienne). Elus pour le Rhône-et-Loire : A. Chasset, C.-H. Dupuy, L. Vitet, J. Priestley, P. Dubouchet, M. Béraud, J.-B. Pressavin, M. Moulin, A. Michet, M. Patrin, J. Forest, N. Pointe, J. Cusset, C. Javoque, F. Lanthenas. Assemblées primaires ouvertes le 26 août, élection ouverte le 4 septembre.

1793 : Arrêté du Conseil exécutif destituant Kellermann de son commandement de l'Armée des Alpes. Le général Doppet est nommé à sa place, il arrivera le 26 septembre devant Lyon. Kellermann reste sur le pont des Alpes.

1824 : Louise Adélaïde Perrin fonde l'établissement des jeunes filles incurables.

1835 : Mort de Jean Joseph Antoine Courvoisier, ancien procureur général à Lyon, ancien garde des Sceaux. Lyon. (Né à Besançon, le 29 novembre 1775).

1843 : Alexis Rousset achète à Villeurbanne, 9 rue Ste Marie (= Baudelaire), le terrain sur lequel il va construire le "château de l'Arche".

1864 : Julien Théophile Henri Chevreau, conseiller d'État, est nommé préfet du Rhône en place de Jean Claude Vaïsse décédé le 29 août. Prend ses fonctions le 1er octobre.

1865 : Mise en service du raccordement du chemin de fer, de la gare des Brotteaux à celle de La Guillotière.

1870 : Philippe Le Royer est nommé procureur général, Louis Andrieux procureur de la République.

1888 : Ouverture d'une ligne de tramway à vapeur Bellecour-St Fons (ligne 12).

1921 : Déraillement de l'express de Strasbourg, en gare des Echets. 38 morts. 10h35.

1944 : Charles Dagostini, chef milicien, arrêté le 4 septembre, condamné le 9 par la Cour Martiale, est fusillé dans la prison St Paul.

1944 : Première réunion du nouveau Conseil municipal. Edouard Herriot est élu maire, et Justin Godard maire provisoire.

1972 : Neuf tableaux ex-voto sont volés dans l'ancienne chapelle de Fourvière (dans la nuit du 9 au 10). Ils seront retrouvés le 22 janvier.

1973 : Mort de Georges Chapas, conseiller municipal, ancien doyen de la Faculté Catholique des Sciences. Taninges (Haute-Savoie). Inhumé à Loyasse.

1974 : Assemblée générale constitutive de l'A.D.E.R.L.Y. (Association pour le Développement Economique de la Région Lyonnaise), sous l'égide de la Chambre de Commerce et du G.I.L.

1979 : Ouverture de la ligne des T.C.L. n° 80.

1984 : Inauguration du S.E.P.T.E.N. (Service d'Etudes et Projets Thermiques et Nucléaires) de l'E.D.F., à Villeurbanne, en présence du Ministre du Plan et de l'aménagement (G. Deferre).

1984 : Réouverture à la circulation de la montée de la Boucle, fermée depuis le 5 juillet pour des travaux d'élargissement.

1984 : Les lignes 54 et 62 suivent de nouveaux itinéraires, de façon à couvrir Saint Priest et Mions. Inauguration de ces transformations, le 15 septembre.

1985 : L'"Espace Tony Garnier" est démonté. (Exploitation impossible à cause du bruit, difficultés administratives).

1987 : Le ministre des Transports (J. Douffiagues) inaugure à Chassieu le nouveau centre routier.