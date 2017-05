Ça s'est passé à Lyon un 10 mai : la base aérienne de Bron bombardée

De la statue de Louis XIV placée "sous la sauvegarde de la population lyonnaise" en 1848 au bombardement allemand de la base aérienne de Bron en 1940, Lyon Capitale vous propose de (re)découvrir les faits historiques qui ont marqué les 10 mai au fil des siècles à Lyon.

1651 : Mort de Pierre Bullioud, s.j. Paris. (Né à Lyon, le 27 janvier 1588).

1749 : Arrêt du Conseil autorisant l'établissement d'une verrerie à Givors par la société Esnard et Robichon.

1782 : Le Grand-Duc Pavel Petrovitch (futur Tsar Paul Ier) visite Lyon sous le nom de "comte du Nord".

1787 : Acte consulaire autorisant l'établissement d'une indiennerie dans la presqu'île Perrache.

1790 : Proclamation de la division du district de la ville de Lyon en 30 cantons.

1791 : Délibération de la municipalité, prenant en charge l'Hôtel-Dieu et nommant huit administrateurs, et six suppléants. Approuvée par le Conseil Général de la Commune, le 19 mai.

1803 : Décret cédant à la Ville la propriété des bâtiments de l'ancien arsenal.

1805 : Décret (20 floréal an XIII) instituant à Lyon un entrepôt des denrées coloniales.

1808 : Mort de Joseph Servan, ancien ministre de la guerre. Paris. (Né à Romans, le 12 février 1741).

1812 : Mort de Pierre Morel, grammairien, membre de l'Académie. (Né le ? 1723, à Lyon).

1815 : Constitution de la commission directive de la Fédération lyonnaise bonapartiste, antiroyaliste.

1815 : Début des travaux pour la mise en défense de Lyon. Ils durent deux mois.

1822 : Elections législatives. Le 10, échauffourées aux Terreaux, après l'élection de Delphine et Delhorme contre les libéraux. A Villefranche, Lapoype, libéral.

1822 : Elections législatives. Quatre élus ultras sur cinq dans le Rhône.

1829 : Décès d'Anne Denuzière, veuve Ray-Forlier, qui fonde, par testament du 3 mai 1828, un établissement d'orphelins (fondation Denuzière).

1840 : Dans la nuit, l'incendie détruit le cirque olympique des Brotteaux.

1848 : Arrêté du Commissaire général de la République Martin Bernard, plaçant la statue de Louis XIV "sous la sauvegarde de la population lyonnaise", jusqu'à la décision du gouvernement.

1853 : Actes constitutifs de la Compagnie générale des eaux.

1853 : Création de la Compagnie "Arnaud, Touache Frères" navigation sur la Méditerranée. Devient (23 août 1858) : "Compagnie de navigation mixte" S.A.

1854 : Décret unissant à l'octroi de Lyon les octrois des anciennes communes de Vaise, la Croix-Rousse et la Guillotière.

1856 : Mort de François Joseph David, journaliste, corédacteur du "Salut-Public". Belleville. (Né à Lyon, le 1er août 1819).

1863 : Dans la salle de la Bourse, au Palais du commerce, pose du groupe en marbre des heures par Bonnassieu, au dessus de l'horloge.

1863 : Ouverture du service des "mouches" (petits bateaux à hélice), sur la Saône entre la Quarantaine et l'Île Barbe.

1866 : Une société allemande de gymnastique se fonde à Lyon.

1885 : A St Jean, sacre de Mgr Gonindard, directeur des Chartreux, nommé évêque de Verdun. Par Mgr Caverot.

1888 : Élections municipales. 40 radicaux, 14 socialistes.

1889 : Antoine Gailleton, maire de Lyon demande sa démission à Louis Chavent, vice-président du conseil d'administration de l'École de Tissage, pour avoir pris une part active à l'Assemblée provinciale du Lyonnais, Forez et Beaujolais, d'opinion conservatrice. Démission est donnée le 12.

1892 : Acte constitutif de la "Compagnie lyonnaise d'exploration et de banque", reçu Letord, notaire à Lyon. Prospection de mines d'or et banque en Afrique du Sud.

1896 : Élections municipales. 35 républicains opportunistes, 7 libéraux, 5 républicains, 5 radicaux, 2 socialistes.

1898 : Élections législatives. Élus : Lanessan, Gourd, Bonard, Florent, Krauss, Fleury-Ravarin, Colliard, Aynard, Genet.

1900 : Ouverture d'une ligne de tramway St Paul-La Mouche (devenue la ligne 18).

1906 : Élections législatives. Députés du Rhône : Brunard, Cazeneuve, V. Fort, Colliard, Godart, Gourd, Marietton, de Pressensé, Aynard, Normand, Bonnevay, Chabert.

1908 : Élections municipales.

1910 : Meeting d'aviation, tenu à Villeurbanne, lieu-dit de La Poudrette. Le 13, mort d' Hauvette-Michelin.

1912 : Elections municipales : 22 radicaux et radicaux-socialistes, 14 progressistes et libéraux, 12 socialistes unifiés, 9 socialistes indépendants.

1928 : Délibération du Conseil Général décidant la création d'un boulevard de Ceinture sur les terrains militaires déclassés.

1935 : Elections municipales. 35 radicaux socialistes, 14 union républicaine, 8 SFIO.

1940 : Bombardement allemand de la base aérienne de Bron. 4 morts. Un avion ennemi abattu par la D.C.A. 1958 : Inauguration d'une plaque à la mémoire de Léon Vallas, 286 rue Vendôme.

1962 : Premier Congrès missionnaire international, à Lyon.

1963 : Tenue à Lyon du premier colloque national sur les Quartiers anciens, organisé par la Renaissance du Vieux-Lyon.

1966 : Inauguration de l'Institut commercial féminin Sainte-Marie de Chartreux, 8 avenue Debrousse.

1977 : Meeting communiste au Palais des Sports avec Georges Marchais.

1978 : La maison de soieries Coudurier, Fructus et Descher dépose son bilan. Fondée en 1896.

1980 : Tenue à Lyon du "S.I.L.M.O.", Salon International de Lunetterie et d'optique oculaire.

1980 : Premier "Salon de la Vie Collective", au Palais de la Foire.

1988 : La librairie Decitre inaugure son 2ème magasin sur la place Bellecour n° 29.

