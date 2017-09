Ça c’est passé un 30 septembre : fondation des frères du Sacré-Cœur

De la suppression de la communauté des Célestins à la fondation des Frères du Sacré-Cœur, Lyon Capitale vous rappelle les événements historiques ayant marqué les 30 septembre lyonnais au fil des siècles.

Wikipédia Façade sud de l'église du Sacré-Cœur.

1291 : Le Chapitre de Lyon autorise les Carmes à s'installer dans la ville.

1567 : Les temples des Terreaux et de la Fleur de Lis sont abattus, et la Ville se saisit du terrain.

1568 : Entrée du duc et de la duchesse de Nemours.

XVIIIe siècle : L'archevêque de Lyon supprime la communauté des Célestins

1730 : Mort de Jean-Baptiste Goiffon, médecin. Lyon. (Né à Cerdon, Ain, le 25 février 1658).

1740 : Acte consulaire achetant cinquante exemplaires de la nouvelle édition du plan de Lyon par Séraucourt, et le chargeant, moyennant pension, de réviser son plan chaque année.

1753 : Mort de Ferdinand Delamonce, architecte. (Né à Munich, le 29 juin 1678).

le 30 septembre 1778 : Bref apostolique (Pie VI) supprimant le couvent des Célestins de Lyon, et sécularisant les religieux.

1779 : Ordonnance de l'archevêque de Lyon qui éteint et supprime la communauté des Célestins, en vertu du bref du 30 septembre 1778.

1779 : Acte de vente par M.-A. Perrache aux époux Charles Guyot, notaire, de l'immeuble [du 5 place Gailleton] en voie d'achèvement (sera prêt au 30 novembre pour l'habitation). N.B. : l'immeuble [du 4 de la place] à l'angle du quai, est achevé et en service. Le 6 est à construire.

1792 : Les Visitandines de Bellecour quittent leur couvent, emportant la relique du coeur de Saint-François de Sales.

XIXe siècle : Fondation des Frères du Sacré-Cœur

1805 : Arrêté ministériel obligeant la commune de la Croix-Rousse à se doter d'un octroi. Application l'année suivante.

1814 : Mort de Georges Caminet, négociant, ancien député de Rhône-et-Loire à la Législative. Paris. (Né à Lyon, 22 juin 1739).

1821 : Fondation des Frères du Sacré Coeur, par l'abbé Vincent Coindre (messe à Fourvière, décision de règle et vie commune).

1873 : Fermeture définitive de l'Exposition universelle.

1879 : Inauguration du musée d'histoire des religions, d'Émile Guimet, par le ministre de l'Instruction publique (J. Ferry).

1879 : Inauguration de l'École normale d'institutrices, dans l'ancienne maison de La Tourette, par le ministre de l'Instruction publique (J. Ferry).

1886 : Mort d'Émile Joseph Belot, professeur d'histoire à la Faculté, membre de l'Académie. Lyon (1er). (Né à Montoire, Loire et Cher, le 24 septembre 1829). Inhumé à Montoire sur le Loir (Loir et Cher).

1887 : Mort de Henri Catherin Camille de Ruolz, dit Ruolz-Monchal, inventeur (notamment, de la dorure sur métaux par électrolyse). Neuilly. (Né le 5 mars 1808).

1895 : Mort de Barthélemy Clair Tisseur, architecte, écrivain (Nizier du Puitspelu). Nyons (Drôme). (Né à Lyon, le 27 janvier 1827). Inhumé à Ste Foy Les Lyon.

1896 : Mort d'Alexandre Allégret, professeur de mathématiques à la Faculté, membre de l'Académie. Chindrieux (Savoie). (Né à Bologne, Italie en 1829). Inhumé à Chindrieux.

1897 : Retour à Marseille de la mission lyonnaise d'exploration commerciale en Chine.

XXe siècle : Cérémonie funèbre en l’honneur des 780 résistants fusillés à la Doua

1927 : Mort de Charles Jonnard, ancien ministre, membre de l'Académie Française et de l'Académie des Sciences morales et politiques. Paris. (Né à Fléchin, Pas-de-Calais le 27 décembre 1857). Inhumé à Ecully, tombe Aynard, 7A.

1934 : Bénédiction de la chapelle provisoire de Ste Jeanne d'Arc.

1942 : Arrêté préfectoral plaçant Edouard Herriot en résidence surveillée dans sa maison de Brotel (appliqué le 1er octobre).

1945 : Cérémonie funèbre, place Bellecour, en l'honneur de 78 résistants fusillés à la Doua et exhumés des fosses.

1946 : Inauguration à Limonest, d'un monument à la mémoire d'Antonin Jutard et Henri Fayet de Montjoye.

1956 : Visite à Lyon du Secrétaire d'Etat au travail (J. Minjoz) : séance de clôture du 17e congrès de la Prudhommerie française.

1962 : Consécration de la nouvelle Eglise Saint-Michel.

1962 : Inauguration du monument des frères Lumière, place A. Courtois.

1966 : Ouverture du supermarché "Carrefour", sur Vénissieux, le premier à Lyon, le plus grand en France à cette date.

1975 : Visite à Lyon du Premier Ministre (J. Chirac).

1980 : Mort de Mgr Pierre Chagué, évêque de Gap, ancien évêque auxiliaire de Lyon. Gap. (Né à Dijon, le 27 juillet 1920). Inhumé à Gap (crypte de la cathédrale).

1981 : J.CH. Lignel ("Le Progrès") rachète le groupe de presse gratuite "Hebdo" à la famille de son fondateur Maurice André, décédé.

1981 : Visite à Vénissieux du ministre de la Formation Professionnelle (M. Rigout).

1981 : Ouverture du centre commercial des Basses-Barolles, à St Genis-Laval.

1982 : Mort de Robert Proton de la Chapelle, industriel, ancien adjoint au Maire (Beaux-Arts), compositeur. Lyon. (Né le 27 septembre 1894 à Lyon, 5e). Inhumé à St Just-d'Avray.