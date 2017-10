Musées des Confluences : ode au voyage avec Touaregs

Le musée des Confluences inaugurait hier sa nouvelle exposition, Touaregs. Invitation au voyage à travers l'art et l'artisanat de cette population en reconstruction identitaire, l'exposition est installée jusqu'au 4 novembre 2018.

© Harandane Dicko / musée des Confluences Les Amis – Bamako, Mali, 2006

Après ses expositions Antartica, Venenum et Lumières, le Musée des Confluences s'intéresse de près à la culture touarègue. En retraçant l'histoire souvent méconnue de cette population nomade, le musée offre aux visiteurs une exposition à la fois historique et contemporaine sur ceux qui vivent dans le Sahara.

L'esthétique, fil conducteur de la visite

A travers l'art et l'artisanat touareg, l'exposition guide les visiteurs au fil de l'histoire, s'attachant à déconstruire les clichés dont est encore victime cette population. Des bijoux, des affiches, mais aussi de la poésie et de la musique tracent le fil de la visite. La sobriété, les mouvements, la symétrie et la géométrie des formes constituent l'essentiel de la culture touarègue qui perdurent et qui se replacent sur le devant de la scène. A l'heure où les changements climatiques, géopolitiques et économiques bouleversent les touaregs, la nouvelle génération revendique son identité en jouant avec les codes contemporains et les valeurs traditionnelles qui l'ont forgée.

Entre fantasme et rejet

Longtemps considérés comme une population proche des occidentaux, les Touaregs ont nourri les fantasmes de l'Europe. D'abord perçus comme des érudits similaires aux chevaliers du Moyen-Âge, les touaregs subissent ensuite les stéréotypes barbares de violents combattants. C'est sur tous les stéréotypes, mais aussi sur les véritables habitudes culturelles des Touaregs que l'exposition met la lumière. Entre hier et aujourd'hui, le voyage en terres arides ne fait que commencer.

Touaregs, une exposition à découvrir jusqu'au 4 novembre 2018 au Musée des Confluences. Prix d'entrée au musée.