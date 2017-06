Lyon : première édition de la biennale d’architecture

Du 8 juin au 9 juillet prochain, la toute première édition de la biennale d’architecture à Lyon prendra place à la Sucrière située dans le quartier de la Confluence (Lyon 2). Architectes, ingénieurs, artistes et étudiants se sont donné rendez-vous pour présenter cet évènement.

©Malia Coutand Biennale Architecture Lyon, atelier Utopies

Durant un mois, du mardi au dimanche de 11h à 18h, l’architecture sera à l’honneur à Lyon. Pour cette première édition, l’association Biennale Architecture Lyon a décidé de mettre en avant des intervenants internationaux. Expositions, débats et échanges avec les visiteurs seront organisés autour de tables rondes et de conférences. Le but de ces échanges étant d’en savoir plus sur les matériaux, le savoir-faire et les nouvelles problématiques qui se présentent face à l’urbanisme. L’évènement est ouvert au public dès ce jeudi. Initié par l’association, le projet naît en juin 2016 avec un appel à idées. Plusieurs équipes candidates ont ainsi proposé un projet sur le thème des utopies concrètes. 30 équipes ont par la suite été sélectionnées en décembre dernier par un jury composé d’architectes, historiens de l’art, géographe et d’un compositeur de musique.

Une biennale dynamique et responsable

Pour Michel Faou, conseiller à la métropole du Grand Lyon, l’évènement devait être ''dynamique''. D’après l’élu, la biennale permettra de côtoyer des professionnels et de mieux comprendre le futur de l’architecture et les nouvelles formes de l’habitat. Le quartier de la Confluence n’a pas été choisi au hasard rappelle-t-il : ''c’est un quartier emblématique du renouvellement à Lyon. Et nous souhaitons agir fortement sur ces questions d’architecture, d’urbanisme et de paysage.'' Confluence est donc apparue comme une évidence pour accueillir cette grande première. Si la biennale se veut, être un évènement ludique et attractif, la présidente de l’association, Isabelle Leclercq, a tout de même souhaité mettre en lumière le côté responsable de cette action. Pendant un mois, les exposants présenteront leurs recherches, leurs questionnements et leurs productions d’une architecture future plus citoyenne et qui répondra aux mutations environnementales, écologiques et sociales.

Un projet utopiste, mais pas utopique

Durant un mois, à l’extérieur comme à l’intérieur, la biennale et ses exposants offriront leur vision de l’architecture. À la Sucrière, les visiteurs seront accueillis dans un espace de 1 700 m² nommé l’Atelier des Utopies. C’est ici que les curieux venus découvrir la biennale pourront échanger un savoir-faire et débattre avec les professionnels présents. Isabelle Leclercq rappelle le caractère engagé de l’évènement avec les différents ateliers où le spectateur pourra devenir acteur et à son tour réfléchir aux enjeux et problématiques de l’urbanisme. C’est notamment la volonté du Studio Akkerhuis qui a créé et mis en place un jeu de simulation urbaine le Re-Générations. Alliant ludisme et stratégie, les joueurs en équipe devront construire une ville en 3D à l’aide de cubes de bois tout en respectant les règles de transition écologique imposées par le jeu.

L’utopie, c’est également une des inspirations de l’association marseillaise des ArchiMinots qui a souhaité réfléchir sur un modèle de ville où les enfants ont la possibilité d’agir. Ils ont ainsi déstructuré la ville et laissé la parole aux enfants afin qu’ils s’expriment sur un environnement urbain qui leur correspondrait.

Des installations pour tous les goûts

Les visiteurs seront invités à découvrir des installations venues de monde entier comme ''les îles blanches'' créée par une équipe franco-allemande invitant à découvrir les territoires échappant au big data. Le projet ''génération 2017-2037'' invite quant à lui à une réflexion sur l’avenir de l’architecture dans 20 ans, au travers de travaux réalisés par les étudiants de l’École Nationale Supérieur d’Architecture. Également dans un contexte pédagogique, l’École Nationale Supérieur de Clermont-Ferrand et ses étudiants en master présentent son interprétation utopique de l’architecture au travers d’un échange avec le public.

©Malia Coutand Le projet ''Habiter'' exposé à la Biennale Architecture Lyon

En extérieur, cette fois-ci, le projet ''Habiter'' initié par Michel Philippon et l’Agence Laisné-Roussel ont créé un pavillon de fleur qui propose un parcours olfactif. Le 6 juillet prochain, la biennale organisera une vente aux enchères caritative au profit de l’ONG Architectes sans frontières. Les fonds récoltés serviront notamment à la réhabilitation d’un orphelinat en République démocratique du Congo et à la construction d’une école primaire avoisinante.

En attendant, la billetterie est déjà ouverte. Plus de détails ici.