Lyon : Moteur, action ! Pour les playmobil® de Mini World

Le parc de miniatures animées de Lyon, Mini World, a ouvert les portes de sa nouvelle exposition le 18 février. Au programme, des Playmobil® qui revisitent les scènes des classiques du cinéma.

Situé au sein du pôle de commerce et de loisir « Carré de Soie » à Lyon, il est le plus grand parc de miniatures animées de France avec ses 3000 m2 d'espace miniature. Le parc, regroupant déjà 30 000 figurines, accueille en février les Playmobil® pour une nouvelle exposition temporaire jusqu'au 18 juin 2017, dans un espace dédié de 400 m2.

La mise en scène vous plongera au cœur de l'univers de vos films cultes : Star Wars, Indiana Jones, La Reine des neiges, SOS fantôme, Batman : The Dark Knight et la Planète des Singes, il y en a pour tous les goûts. Une scénographie teintée d'ambiances sonores et de projections a été conçue pour chaque œuvre de 12m2, permettant aux visiteurs de revivre les scènes emblématiques de ces films.

Cette nouvelle exposition vient remplacer les précédentes « Best of de la fête des Lumières » et Lego qui eux aussi avaient revisité des films cultes. En plus de croiser le Batman à la poursuite du Joker, visiter le palais de glace d'Elsa, ou participer à la préparation de l'attaque de l'étoile de la mort, les visiteurs peuvent voir ou revoir les mondes permanents du parc qui les invitent à la ville, à la campagne et à la montagne.

Pour ceux qui ne partent pas au ski, Mini World est ouvert toute la semaine de 10h à 19h.

Infos pratiques et billetterie ici