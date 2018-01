Les tours de magie d’Hans-Walter Müller

Le Caue (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) accueille l’artiste et architecte Hans-Walter Müller, qui construit des structures gonflables où se mêlent images et expérimentations sonores.

Hans-Walter Müller est à la fois artiste, architecte, ingénieur et prestidigitateur ! Il joue continuellement avec l’apparition et la disparition. Il arrive par l’image aux volumes gonflables.

Hans-Walter Müller

Auteur de machines cinétiques exposées au musée d’Art moderne de la ville de Paris à l’occasion de l’exposition “Lumière et mouvement” en 1967, son questionnement du support de projection de l’image-matière et son désir de le “volumétriser” l’amènent à créer son procédé de “topoprojection”.

Il invente alors des écrans “enveloppants”, en concevant des volumes gonflables, progressivement pénétrables, dont les parois sont les supports d’images en mouvement. Le rapport image/volume est son sujet de recherche permanent. En résulte une œuvre poétique, magique, ludique, soutenue par une rigueur sans faille. Il n’y a donc aucun tour de passe-passe mais un long travail de recherche et de pratique.

Le volume gonflable, véritable “bâtiment de spectacle itinérant”, fait la notoriété mondiale d’Hans Müller.

Hans-Walter Müller

L’artiste vit et travaille depuis quarante-six ans à la conception et à la réalisation de ces mondes extraordinaires, dans un de ses édifices portés par l’air, à La Ferté-Alais, sur l’aérodrome de Cerny. Plus qu’une exposition, “La vie à l’œuvre” est l’expression d’un éclat de vie, un parcours sensible souhaitant mettre en avant le quotidien de la recherche, la réflexion, la mise en œuvre et l’expérimentation d’un artiste et savant, où peuvent se retrouver Tryphon Tournesol et le sculpteur Panamarenko.



Conférence de Hans-Walter Müller, architecte, ingénieur, artiste. Avec Laurence Falzon, commissaire de l'exposition et enseignante à l'ENSA de Paris-La Villette. Lundi 8 janvier à 16h30 à l'amphithéâtre de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.

Entrée libre sur inscription par mail : b.cenci-cohen@caue69.fr

ou par téléphone au 04 72 07 44 55.

Exposition "La vie à l’œuvre – H.W. Müller".

Du 8 janvier (18h) au 30 mars au CAUE Rhône Métropole (Lyon 1er) www.caue69.fr