JRR Tolkien à l’honneur de la cité de la Tapisserie

À 2h30 de Lyon, la Cité de la tapisserie d’Aubusson s’est lancée dans un ambitieux projet de valorisation de l’œuvre de John Ronald Reuel Tolkien. Inscrit au patrimoine de l’Unesco, le savoir-faire des artisans lissiers creusois permettra de produire 14 pièces d’après les illustrations originales du Seigneur des Anneaux, de Bilbo le Hobbit et du Silmarillon.

©DR Illustration originale du Seigneur des Anneaux.

"Partager les savoir-faire et les connaissances pour les faire vivre." Le leitmotiv de Bruno Ythier, conservateur de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, dans la Creuse, se trouve parfaitement illustré par le projet de tissage de l'œuvre de JRR Tolkien. Au programme, 13 tapisseries et un tapis réalisés sur quatre ans dans les ateliers de la cité, par des artisans locaux. Prévue dans les prochains mois, la première "tombée de métier" dévoilera une pièce illustrant l'extrait “Bilbo comes to the huts of the Raft-Elves”.

En attendant, un avant-goût de "ce travail monumental", conduit en concertation avec la famille de l'écrivain, est visible cet été à Aubusson. Les coulisses du projet se dévoilent à travers l'exposition des cartons de tissage, qui guident les lissiers dans leur travail. Le carton à l'échelle de la première tapisserie est également présenté. Dans un souci d'interactivité, il évolue sous les yeux du public, qui peut ainsi saisir le travail de la cartonnière sur le choix des couleurs et comprendre les indications techniques laissées aux lissiers. Lesquels devront en outre s'imprégner de l’imaginaire de Tolkien pour en livrer l'interprétation la plus juste. L'espace d'exposition comprend aussi un salon de lecture.

Une bonne occasion donc de découvrir le savoir-faire du tissage, méconnu mais sanctuarisé par l'Unesco. Le tout dans la flambante, et colorée, Cité de la tapisserie, dont la pédagogie et la muséologie moderne invitent à la découverte. Et, pourquoi pas, prendre le temps de goûter à la quiétude creusoise grâce aux suggestions de séjours concoctées par Lyon Capitale dans notre hors-série été, actuellement en kiosques.

Aubusson tisse Tolkien – Jusqu’au 31 décembre, à la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson

Ouverte TLJ de 10h à 18h (sauf mardi, 14h-18h). Entrée : 8 € / réduit 5,50 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Plus d'informations sur le site de la Cité de la tapisserie