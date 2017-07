Expo : La naissance du cinéma au musée des Confluences

La nouvelle exposition temporaire du musée des Confluences rend hommage aux frères Auguste et Louis Lumière, pionniers du cinéma. Récit d’une visite.

© Olivier Garcin Autochromes de Lyon (1935-1938) / coll. Institut Lumière.

Le parcours de la nouvelle expo du musée des Confluences permet aux visiteurs de découvrir les nombreuses créations des frères Lumière (plaques photographiques, cinématographe, autochromes…) et de les tester de manière ludique à travers des dispositifs interactifs. Ces pièces ont été prêtées par l’institut Lumière, à qui la famille a légué son héritage cinématographique.

© Olivier Garcin

La visite s’articule autour de la grande salle, où se trouve la reconstitution grandeur nature du salon indien du Grand Café de Paris, qui a accueilli, le 28 décembre 1895, une trentaine de spectateurs venus assister à la première séance publique, accessible pour 1 franc. Une série de 10 vues animées y est diffusée, dont La Sortie de l’usine à Lyon et L’Arroseur arrosé, film le plus célèbre des frères Lumière et première fiction photographique animée. Rideaux fleuris, fauteuils en velours rouge, décoration d’époque, tout est réuni pour que le public voyage à travers le temps. À la sortie de cette séance se dresse un immense mur animé (photo ci-dessous) couvert d’images des 1 422 films produits par les frères Lumière. À côté de cette impressionnante installation, un panorama à 360 ° projeté sur les murs d’une salle ronde, plonge les visiteurs au cœur de Venise au début du XIXe siècle. Un peu plus loin dans le parcours, l’envergure de l’entreprise familiale est mise en valeur par la maquette géante des usines Lumière. Une exposition tout public qui rappelle la contribution de Lyon au 7e art.

Lumière ! le cinéma inventé – Jusqu’au 25 février 2018 au musée des Confluences.