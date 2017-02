Derniers jours de l’exposition Henri Matisse au musée des Beaux-Arts

L’exposition "Henri Matisse, le laboratoire intérieur" au musée des Beaux-Arts de Lyon fermera ses portes le 6 mars. Pour les derniers jours, des ouvertures nocturnes exceptionnelles sont prévues.

Avec 125 000 visiteurs au compteur, "Henri Matisse, le laboratoire intérieur" est une exposition qui a su susciter l’intérêt du public (pour rappel, le musée des Beaux-Arts de Lyon comptabilisait 334 000 visiteurs sur l’ensemble de l’année 2016). Pour les derniers jours de l’exposition qui retrace la vie de l’artiste à l’aide de 250 œuvres, le musée des Beaux-Arts propose des ouvertures exceptionnelles en soirée. Des visites seront ainsi prévues jusqu’à 22h les vendredi 24 février et 3 mars ainsi que les samedis 25 février et 4 mars. Dimanche 5 mars, l’exposition sera exceptionnellement ouverte jusqu’à 20 heure. Les billets coupe-file et des audioguides sont toujours disponibles.

Plein tarif exposition : 13€ / tarif réduit : 7€ / gratuit pour -18 ans

Plein tarif nocturnes : 8€ / tarif réduit : 5€

20 place des Terreaux, 69001 Lyon.