Musée des Confluences : l’affiche de l’exposition Hugo Pratt dévoilée

Dévoilée ce matin, l’affiche de l’exposition Hugo Pratt, lignes d’horizons se met aux couleurs de l’auteur éponyme. L’évènement aura lieu du 07 avril 2018 au 24 mars 2019.

@Musée des Confluences Affiche de l'exposition Hugo Pratt, lignes d'horizon au Musée des Confluences

Il ne suffisait que d’une ligne d’horizon pour lui donner de grandes soifs de découvertes. Hugo Pratt est le gourou incontesté du 9e art, autant par ses jeux de clairs-obscurs, son empreinte, que par son œil exotique, une constante dans ses travaux. Le temps d’une année, du 7 avril 2018 au 23 mars 2019, le musée des Confluences lui accorde une exposition. Pas des moindres, si l’on croit la grande idée : chacune des 14 épopées de son héros phare, un certain Corto Maltese, se confronteront à un panel d’artifices ethnographiques, tous susceptibles d’avoir inspiré Pratt. Une occasion, sans doute, de buter la fiction au réel. Ce matin, l’affiche officielle de l’exposition a été dévoilée par le musée hôte des Confluences. Côté supérieur, on y perçoit les courbes dessinées de Maltese, côté inférieur, la paroi moins connue d’un objet d’autres tropiques. Une bonne façon de symboliser la thématique principale de l’évènement : la rupture entre l’imaginaire et ses muses.