Lyon bloqué : comment se rendre à la Fête des Lumières ?

Près d’un million de personnes par jours sont attendues à Lyon cette fin de semaine pour la Fête des lumières. Un afflux très important qui va évidemment rendre difficile l’accès à l’hyper-centre. Lyon Capitale vous donne toutes les informations pour venir assister à l’événement.

@ Fête des lumières Le périmètre de sécurité de la Fête des lumières 2017

La Fête des lumières 2017 débutera ce jeudi 7 décembre à Lyon (découvrez le programme complet en cliquant ici). Quatre jours de fête synonymes de complication dans les transports lyonnais pour accéder à la Presqu'île. Cette année encore, la majorité des perturbations routières concernera l'hyper-centre de Lyon. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur la Presqu'île. Il s’étale du Rhône à l'esplanade de Fourvière et du bas des pentes de la Croix-Rousse à la place Bellecour. La circulation sera interdite dans cette zone de 18h30 (18h le dimanche) à minuit.

Pour ceux qui viennent à Lyon en voiture

Le tunnel de la rue Terme sera fermé de 19h à 1h (18h à minuit le dimanche). Les parkings situés dans la zone concernée seront fermés aux mêmes horaires que la circulation et les rues Édouard-Herriot, de Brest, Émile-Zola, Gasparin, des Archers, Childebert, Jean-de-Tournes, Président-Carnot (Lyon 1er et 2e) et de l'Antiquaille ainsi que la place des Minimes (Lyon 5e) seront également interdites au stationnement. Il est conseillé d'utiliser les parkings-relais situés dans la métropole. En tout, 22 parcs-relais seront ouverts jusqu'à 1h du matin du 7 au 10 décembre. Samedi 9 décembre, celui de Vaise 2 sera ouvert exceptionnellement toute la journée. Ceux de Léon-Bonnevay, Gare-de-Vénissieux, Gorge-de-Loup et Vaise 2 seront normalement fermés le dimanche 10 décembre. Des parkings réservés aux utilisateurs des TCL les 7, 9 et 10 décembre et gratuits le 8 décembre.

D'autres parkings situés côté 6e, 3e et 7e arrondissements seront ouverts : Morand (700 places), Fosse-aux-Ours (400 places), Bonnel-Servient (780 places), centre commercial Part-Dieu (1 744 places), Halles de Lyon (452 places), Berthelot (342 places), Cité internationale (2 000 places). Pour la soirée, à partir de 20h, comptez 4,50 euros.

Prendre les transports en commun à Lyon

Pendant les festivités, le réseau TCL sera renforcé aux horaires de la Fête des lumières. "Pendant les trois jours de festivités, le dispositif de sécurité et de gestion des flux sera renforcé, en particulier aux stations de métro et de funiculaire", précisent les TCL. Les 7, 9 et 10 décembre un billet illimité de 16h à la fin du service sera proposé pour 3 euros et les transports en commun seront gratuits le 8 décembre sur la même plage horaire.

Venir à Lyon en train

Pour la Fête des lumières la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la SNCF ont mis en place un tarif spécial. Pendant toute la durée de l’événement, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 50 % sur l’achat d’un billet TER Auvergne-Rhône-Alpes pour Lyon. Au retour, des trains et autocars TER supplémentaires seront mis en place au départ des gares de Lyon.

