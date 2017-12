La Fête des lumières 2017 en chiffres

L’édition 2017 de la Fête des lumières commence ce soir, et c’est l’occasion de revenir sur les chiffres du 4e événement mondial, après le Kumbh Mela hindou, le carnaval de Rio, et l’Oktoberfest à Munich.

Pour cette 18e édition :

4 soirs de fête, du jeudi 7 au dimanche 10, le retour à la période habituelle et au dimanche ”jour des lyonnais”.

2 millions de spectateurs en 2016, et autant sont attendus cette année. Une marque de confiance selon les autorités.

12 ans au poste de coordinateur de la Fête de lumières pour Jean-François Zurawick.

1ere Fête des lumières en tant que maire pour Georges Képénékian, élu en juillet 2017.

De nouvelles installations

46 installations en tout. C’est 5 de plus qu’en 2016.

2 secteurs en plus, la Montée de la Grande-Côte sur les pentes de la Croix-Rousse, et le site de l’Antiquaille sur la colline de Fourvière.

0 grande roue illuminée, en rupture avec une habitude devenue trop pesante pour les organisateurs.

Un budget de 2,6 millions d’euros, le même qu’en 2016.

1 parc de la Tête d’Or en moins, situé hors périmètre cette année.

3 parcours de 3km chacun, comptez 2h : Des Théâtres antiques jusqu’à la gare de Saint-Paul, de la Croix-Rousse à la place de la République, et des quais du Rhône aux quai Saint-Antoine.

46 points d’entrée et de sortie.

26 points de sorties.

Une forte mobilisation des services de sécurité et de secours

1 500 personnes déployées.

450 forces d’intervention, CRS, BAC, gendarmes mobiles, etc.

300 policiers du Rhône.

220 policiers municipaux.

200 militaires Sentinelles, soit un quart de plus qu’en 2016 et 60% de plus qu’en temps normal.

200 agents de sécurité privés, en soutien aux policiers municipaux chargés du filtrage des points d’accès.

160 pompiers.

80 bénévoles et personnel médical du SAMU et de la Croix Rouge.

10 postes de secours.

8 casernes de pompiers.

4 postes médicaux avancés.

1 drone Reaper de l’armée de l’air, en soutien aux hélicoptères de surveillance aérienne.

