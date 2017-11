Fête des Lumières : TCL adapte son réseau de transports en commun

À l’occasion de la Fête des Lumières qui se tiendra du jeudi 7 au dimanche 10 décembre, TCL adapte son réseau et développe une offre spécial. Le réseau sera gratuit à partir de 16h, le jour de la Fête des Lumières, mobilisant plus de 2000 agents de sécurité.

© Laurent Cousin

Comme chaque année lors de la Fête des Lumières, les TCL vont rendre gratuits les transports en commun à partir de 16h pour faire face à l’afflux de visiteurs à Lyon. La gratuité ne sera effective que cette journée du 8 décembre alors que l’événement dure du jeudi 7 au dimanche 10 décembre inclus. En tout plus de 2000 agents assureront la sécurité des voyageurs.

TCL propose pour les autres jours de fête, les 7, 9 et 10 décembre, un ticket adapté "TCL en fête" à partir de 3 euros à tous ceux qui ne sont pas abonnés au réseau TCL et qui permet de se déplacer sans limites à travers le réseau à partir de 16h. L’achat d’un ticket pour chaque soirée est nécessaire. Ces tickets seront mis en vente sur les distributeurs automatiques et en agences TCL à partir du 1er décembre. Les jours de fête, ils seront disponibles à la vente à bord des bus.

Pour laisser la place aux piétons, les lignes de bus (S1, S6 et S12) ne circuleront presque plus dans la Presqu’île à partir de 16h30 le jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9, et à partir de 15h30 le dimanche 10.

