Lyon : première mondiale de la copie restaurée de In the Mood for Love

La copie restaurée du film In The Mood for Love de Wong Kar-wai sera projetée en avant-première mondiale le 22 octobre prochain lors de la séance de clôture du festival Lumière.

© AFP Wong Kar Wai

La copie restaurée d' In The Mood for Love de Wong Kar-wai, Prix Lumière 2017, sera projetée le dimanche 22 octobre à 17h pour la séance de clôture du festival Lumière. L'occasion de retrouver sur grand écran le film mythique du réalisateur hongkongais qui sera présent pour l'occasion. La copie a été restaurée par Jet Tone Films, The Criterion Collection et la Cinémathèque de Bologne. Les places seront en vente à partir du lundi 25 septembre à 11h au prix de 18€ ou de 15€ pour les personnes accréditées.