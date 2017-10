Festival Lumière 2017 : action !

La fête de lancement du Festival Lumière 2017 s'est déroulée hier soir à l'Institut Lumière. Retour sur une soirée chargée en émotion avec un bénévole de longue date.

© Marie Maleysson Thierry Frémaux lors de la fête de lancement du Festival Lumière 2017

Il est 20h quand les cinéphiles se pressent autour de Thierry Frémaux, Bertrand Tavernier, Laurent Gerra et Florence Verney-Carron, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à la culture. Un coup de ciseau et le ruban est coupé : la fête peut commencer au village du Festival Lumière, officiellement inauguré hier soir à l'Institut Lumière.

"J'ai pris dix jours de vacances pour pouvoir travailler ici à plein temps", confie Alexandre près du chapiteau. Bénévole passionné, il a rejoint l'équipe lors de la deuxième édition, en 2010. Un an plus tôt, il venait en tant que spectateur. Hier soir, il a veillé au bon déroulement de la fête de lancement avec une cinquantaine d'autres bénévoles. En tout, ils seront 700 à se relayer sur tous les fronts jusqu'au 22 octobre.

Habitué des lieux, Alexandre s'occupe principalement de l'accueil des invités du festival. "Mon rôle, c'est de m'assurer que les partenaires et les invités puissent bien retrouver les personnes qu'ils ont eux-mêmes invitées et que leur passage se déroule le mieux possible", explique-t-il. Depuis plusieurs semaines, il participe à l'aménagement des lieux et à la préparation du dîner d'ouverture. Ce week-end a débuté à 7h15 samedi et ne se terminera pas avant 2h du matin, dimanche.

"Tarantino et Belmondo, j'en tremble encore"

Son meilleur souvenir : l'hommage vibrant de Quentin Tarantino à Jean-Paul Belmondo, tous deux présents à la soirée d'ouverture de la cinquième édition du festival, en 2013. "J'en tremble encore", se souvient Alexandre. La scène a fait l'objet d'une rétrospective diffusée hier soir, lors de la fête de lancement. Comme l'ensemble du public, il s'est ému d'y voir apparaître Jean Rochefort, décédé en début de semaine. "Chaque année, il y a des bons moments. Le discours d'hommage de Vincent Lindon à Catherine Deneuve était très beau aussi."

La soirée d'ouverture est programmée pour 17h à la Halle Tony Garnier, en présence de plusieurs personnalités du cinéma. Une nuit de rétrospective de l'oeuvre de Guillermo del Toro débutera à 20h à l'Institut Lumière.

Dimanche, le célèbre "Hakuna Matata" résonnera dans la Halle Tony Garnier avec la projection du premier opus de la saga du Roi Lion. Cette séance spéciale enfants est programmée à 15h. Pour les cinéphiles plus âgés, une rencontre avec Michael Mann est organisée à 20h à l'Auditorium de Lyon.

La programmation complète du festival est à retrouver ici.