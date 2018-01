Biennale d’art contemporain de Lyon record avec 317 144 spectateurs

La Biennale d’art contemporain de Lyon vient de battre très largement son record de fréquentation, détenu jusqu’ici par l’édition 2015, “La vie moderne”, premier volet du triptyque sur la modernité.

© Blaise Adilon Œuvre de Julien Discrit présentée à la Biennale de Lyon 2017.

Après dix-sept semaines d'ouverture, la Biennale d'art contemporain a fermé ses portes dimanche. Une année record pour l'événement lyonnais puisque 317 144 visiteurs sont allés voir les œuvres exposées dans les différents sites, contre 248 407 visiteurs en 2015 pour le premier volet du diptyque sur “la modernité”. Cette année, l’exposition “Mondes flottants” commissariée par Emma Lavigne (présentée à la Sucrière, au musée d’Art contemporain et dans le dôme installé temporairement place Antonin-Poncet) a comptabilisé à elle seule 260 420 visiteurs, soit plus que l'ensemble de la Biennale 2015 et donc plus que l’exposition “La vie moderne” commissariée à l’époque par Ralph Rugoff (210 942 visiteurs). “Cette fréquentation constitue le plus grand succès public de l'histoire de la Biennale”, s'est félicitée l'organisation.