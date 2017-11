Via Katlehong : lumière sud-africaine à la Maison de la danse

La Maison de la danse accueille cette semaine la compagnie sud-africaine Via Katlehong, chorégraphiée par Gregory Maqoma. Une rencontre artistique teintée de révolte et d’espoir !

© John Hogg Via Katlehong.

Danseurs engagés depuis plus de vingt ans, les membres de Via Katlehong travaillent à partir de la danse pantsula, apparue dans les années 1960, qui fut influencée notamment par la tap dance américaine et les cultures urbaines. Pratiquée sur des rythmes très dynamiques et rapides dans les townships d’Afrique du Sud, elle se caractérise par l’utilisation de gestes de la vie quotidienne, illustrant la résistance et la révolte des quartiers déshérités. Le chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma a proposé aux danseurs de Via Katlehong de créer Via Kanana, une pièce qui revient sur les origines de cette danse et toutes les influences culturelles qui la façonnent encore aujourd’hui. Rassemblant des jeunes autodidactes et d’autres formés à la danse, elle raconte ainsi les défis actuels auxquels les jeunes doivent faire face, comment dans leurs différences ils essaient de les résoudre tout en se forgeant une vraie identité. “Le monde n’est pas, n’est plus, ce dont nous avions rêvé, dit Gregory Maqoma. Nous sommes tous des victimes, nous sommes tous assombris par la peur. Cette pièce veut être une percée au milieu des nuages noirs en nous apportant de la lumière et de l’espoir, en nous disant que l’humain est toujours présent en nous, même pendant les périodes les plus sombres.”

Gregory Maqoma / Via Kanana

Mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 novembre à 20h30, mercredi 8 à 19h30, à la Maison de la danse.

–> Bord de scène : rencontre avec l’équipe après le spectacle le 8 novembre.

–> Conférence sur la danse post-apartheid (Robyn Orlin, Dada Masilo, Via Katlehong, Gregory Maqoma...) en Afrique du Sud, avant le spectacle le 9 novembre à 19h (réservation obligatoire)