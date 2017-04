Vaulx-en-Velin : la 3e édition du battle international

Le battle international de Vaulx revient pour une troisième édition ce samedi soir au cirque Imagine de Vaulx-en-Velin.

Le multiple champion du monde de breakdance et membre du Pokémon Crew, Lilou, a choisi d'organiser depuis plusieurs années dans sa ville de Vaulx-en-Velin un événement à la hauteur de sa passion. Le battle international de Vaulx revient ainsi pour une troisième édition ce samedi à partir de 19 heures au Cirque Imagine. Près de 850 personnes sont attendues pour assister à cette compétition de breakdance qui attire des danseurs du monde entier. Ce soir, la compétition international opposera huit équipes : USA, Roumanie, Cameroun, Japon, Russie, Hollande, France et Suisse. Une compétition opposera également huit équipes de la région. Deux groupes lyonnais - Tekken et Soulfire - s'y sont qualifiés une semaine plus tôt lors d'un battle au Ninkasi de Gerland. Pour la première fois, un battle sera également réservé aux enfants avec quatre espoirs de moins de 12 ans : Malik, Ninou, Ramy et Nawfal. Les artistes du Cirque Imagine réservent également des surprises ce soir en présentant un show aérien. Lors de la première édition, les lyonnais de Pokémon Crew avaient remporté la finale, la seconde édition étant remporté par un crew stéphanois, Melting Force. Ces derniers l'avaient emporté face aux russes de l'OBC crew : une finale à revivre dans la vidéo ci-dessous.