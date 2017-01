Valser : tango de pleine terre à la Maison de la danse

Le ballet du Capitole vient jeter sur la scène de la Maison de la danse des souffles de passion sur fond de pur tango argentin. Un joli défi pour une compagnie classique !

© David Herrero Valser, par le ballet du Capitole.

Le chorégraphe Kader Belarbi est avant tout un des plus grands danseurs français, qui a marqué l’histoire du ballet de l’Opéra de Paris et de la danse en France. En 2008, à 46 ans, il a fait ses adieux à la scène et il a pris en 2012 la direction de la danse au théâtre du Capitole de Toulouse, auprès d’une compagnie classique composée de 35 danseurs.

Le challenge était multiple : il s’agissait de préserver le répertoire classique et néoclassique tout en amenant une grande ouverture sur la création contemporaine. Dans ses désirs un peu fous, Kader Belarbi est allé chercher une chorégraphe issue de la danse des années 1980, Catherine Berbessou.

Valser, “faire tout valdinguer”

Passionnée de tango argentin, qu’elle a appris avec de grands maîtres à Buenos Aires, Catherine Berbessou a créé en 1999 (et de nouveau en 2014) Valser, un spectacle de tango avec huit danseurs dont le titre semble pourtant parler d’autre chose. Elle lui donne le sens de “faire tout valdinguer”, explorant le rapport homme/femme au cœur d’une scénographie qui rappelle un ring ou une arène.

Le sol est recouvert de terre, là où s’expriment la violence faite aux femmes dans notre société mais aussi la puissance, la fragilité, l’animalité et la solitude des êtres humains. Pour Kader Belarbi, il s’agit de travailler la tension chez les danseurs et de découvrir un nouveau langage (cf. notre entretien avec Kader Belarbi dans Lyon Capitale n°762, janvier 2017).

Ballet du Capitole / Valser, de Catherine Berbessou

Du jeudi 12 au samedi 14 janvier à 20h30, à la Maison de la danse.

> Vendredi : Rencontre avec l’équipe à l’issue de la représentation.