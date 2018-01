Urban, un spectacle époustouflant à la Maison de la danse

Ils arrivent des rues de Cali. Les jeunes danseurs colombiens de Circolombia sont à Lyon cette semaine. Battles et exploits acrobatiques au programme.

© Annemone Taake Cie Circolombia / Urban.

Ils sont jeunes et tous formés à l’école nationale Circo Para Todos, à Cali, en Colombie, la première école professionnelle de cirque au monde destinée aux enfants et jeunes à risques. Circolombia débarque à Lyon avec le spectacle Urban, pour une longue série de représentations qui va mettre le feu sur le plateau de la Maison de la danse. Urban est une évocation libre de la vie dans les rues de Cali, où l’exubérance, la musique et la danse s’imposent avec force comme contrepoints joyeux à la violence banalisée des quartiers populaires, d’où la totalité des jeunes artistes sur scène est issue. La rue, c’est comme le cirque, tout est question d’équilibre. Oser, risquer, chuter, se relever, recommencer. On retrouve un univers de confrontations, de battles, des moments d’une grande puissance dramatique révélant aussi la force de ces jeunes, leurs corps d’athlètes exécutant des exploits acrobatiques portés par un puissant mix musical hip-hop/latin reggaeton. Y courir !

Circocolombia / Urban

Du 1er au 9 février à la Maison de la danse.