Sortie en famille : théâtre de rue et cirque au fort de Bron

Le fort de Bron ouvre exceptionnellement ses portes au public pour 4 jours de festival. Une scène à ciel ouvert où sont proposés deux spectacles au choix après un apéritif musical.

© Anes Art'gonne Cie Max et Maurice / Les Grands Fourneaux.

Avec Les Grands Fourneaux, la compagnie Max et Maurice dévoile l’univers d’un grand restaurant, avec toute son effervescence. Sur une scène aux allures de restaurant à l’ancienne, les artistes s’en donnent à cœur joie : acrobaties, jongleries, clowneries… Tout est bon pour épater et faire rire les spectateurs… tout en leur servant le dîner !

À mi-chemin entre le théâtre de rue et le cirque, En éventail est un spectacle drôle, original et enjoué. Sur scène, les cinq acrobates moustachus de la compagnie Five Foot Fingers rivalisent de gags, tours de magie, jongleries et prouesses physiques, et communiquent au public leur énergie et leur bonne humeur.

À l’issue des spectacles la soirée continue : dîner pour ceux qui n’ont pas encore mangé, projection surprise en plein air et bal pour les noctambules.

Festival Fort en scènes – Du jeudi 6 au dimanche 9 juillet à partir de 19h, au fort de Bron.

Les Grands Fourneaux – à partir de 5 ans.

En éventail – à partir de 6 ans.