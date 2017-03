Rock the Ballet au Radiant : ça va déménager !

Dirigée par Adrienne Canterna et Rasta Thomas, la compagnie Bad Boys of Dance débarque à Lyon cette semaine avec Rock the Ballet, un show moderne qui devrait électriser la salle du Radiant.

© Débora Rodrigues Bad Boys of Dance / Rock the Ballet.

Ils sont jeunes, beaux, sexy et, cerise sur le gâteau, ils mélangent tous les genres : classique, jazz, hip-hop, taps, acrobatie et même les arts martiaux. Ils ont choisi leurs tubes et musiques préférés, ceux de Coldplay, Beyoncé, Rihanna, Michael Jackson, Queen et bien d’autres. Inutile de vous dire que ça va déménager sur la scène du Radiant et qu’il faut se précipiter à leur performance sans se poser la moindre question, avec juste l’idée d’aller voir une danse énergique et de haut vol.

Le spectacle met en scène une bande de copains qui surchauffent quand ils voient arriver une belle jeune fille intrigante et sexy. Créant une sorte de rivalité, ils vont redoubler de virtuosité, d’humour, de générosité et de prouesses techniques pour se faire remarquer.

Il se dit que Bad Boys of Dance est une compagnie composée des danseurs polyvalents les plus talentueux au monde. Chacun d’entre eux étant sélectionné pour ses capacités physiques et artistiques extraordinaires. Ceci leur permet de créer des spectacles inégalés qui repoussent les limites de la danse. On a envie d’y croire et de se précipiter pour les découvrir !

Adrienne Canterna / Rock the Ballet

Mardi 14 et mercredi 15 mars à 20h30, au Radiant-Bellevue (Caluire).