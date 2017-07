Lyon : Acordanse, un festival métissé et gratuit

Sur une scène de 100 mètres en plein air, qui accueille 60 artistes et danseurs locaux, le festival Acordanse fait le plein de danses et dynamise le 8e.

© MJC Laënnec-Mermoz

Organisé par la MJC Laënnec-Mermoz, les centres sociaux Mermoz et Laënnec et la Maison de la danse, Acordanse lance sa neuvième édition avec toujours le même esprit de mélange des genres, métissée, faite de créations, de shows ouverts à toutes les danses. Comme le veut la tradition, le festival démarre par une battle hip-hop qui fait se confronter des équipes venues de toute la France. Elle finira comme les années précédentes par un bal chorégraphique auquel le public est invité à participer et qui s’annonce comme une surprise inédite.

Sont annoncés au programme : une danseuse classique pas si classique, de l’accordéon et un ukulélé, une conférence chorégraphiée très animée, des danseurs de hip-hop qui dansent autre chose que du hip-hop, de magnifiques tangueros, un joueur de balafon virtuose, du hula-hoop, un danseur à vélo et des nouveautés servies spécialement le plateau : Vincent Warin et son BMX ; les compagnies The Relevants, De Fakto, Tie Break, Union Tanguera, l’Ogresse, Sory Diabaté et Winship Boyd…). C’est gratuit, en plein air et chaque soir plus de 1 000 personnes sont attendues. Pourquoi s’en priver ?

Festival Acordanse – Mercredi 5 et jeudi 6 juillet, place Latarjet (Lyon 8e).