La Maison de la Danse lance sa 1re campagne de crowdfunding

Institution incontournable de la danse en France et en Europe, la Maison de la danse de Lyon lance une campagne de financement participatif pour aider à la création du premier jeu vidéo pédagogique pour la danse.

© DR La Maison de la danse (Lyon 8e).

L'objectif est simple : réunir 20 000 euros d'ici au 27 juin. Une somme qui doit permettre de financer la création du tout premier jeu vidéo pédagogique pour la danse. C'est en tout cas le but que s'est fixé la Maison de la danse, dirigée depuis 2011 par Dominique Hervieu, pour "rendre la danse accessible à tous", pour "faire découvrir de manière ludique le processus de création d'un spectacle de danse". Destiné aux enfants à partir de 12 ans, le jeu sera gratuit et compatible avec tous les navigateurs, sur ordinateur comme sur tablette. Les joueurs pourront monter leur propre compagnie de danse, progresser pour débloquer de nouveaux décors, de nouveaux locaux et ainsi gagner en renommée.

Conçu par le studio Dowino, le jeu est pensé par plusieurs acteurs du monde chorégraphique, et s'inspirera de nombreuses vidéos de Numeridanse, la plateforme audiovisuelle développée par la Maison de la danse. Tout est donc pensé pour fournir aux joueurs une expérience agréable et de qualité. Il suffit aux intéressés de se rendre sur la page du projet et de donner la somme qu'ils veulent. Ils recevront des contreparties allant d'un remerciement dans les crédits du jeu à un week-end au cœur de la culture lyonnaise. La campagne de financement participatif est d’ores et déjà ouverte sur KissKissBankBank.