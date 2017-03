Diaporama : dans les coulisses du cirque Gruss

Une scène de 13 mètres de diamètre sur trois niveaux a été montée dans la halle Tony-Garnier, pour accueillir ce week-end à Lyon le nouveau spectacle équestre et aérien de la famille Gruss, Quintessence.

© Tim Douet Installation du cirque Gruss à la halle Tony-Garnier. Cliquez sur l'image.

En collaboration avec la compagnie Les Farfadais, trois générations de la famille Gruss présentent ce week-end à Lyon leur 43e création : Quintessence. "Afin de sauver Pégase, le cheval ailé réputé indomptable, Joseph, fils de Bellérophon, doit accomplir une mission. En héros valeureux, il devra récupérer un fragment de l'essence de chaque élément : l'Air, la Terre, le Feu et l'Eau", détaille le synopsis.

Pour préparer un spectacle dans lequel 40 chevaux, 23 artistes et un orchestre de 10 musiciens seront en piste, de nombreux techniciens se sont activés dans la halle Tony-Garnier afin que les trois niveaux d'une scène de 13 mètres de diamètre soient prêts pour le jour J.

Retrouvez ci-dessous en images les moyens considérables mis en place pour accueillir un spectacle dans lequel sont présentés simultanément voltiges, portés et acrobatie, équilibres et jongleries, ainsi que des ballets aériens et aquatiques.