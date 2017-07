Danse : un spectacle gratuit dans un cadre bucolique

Deux solos sur un fil à aller voir en soirée sur l’île Barbe. Tout l’monde dehors… et au vert !

Ce lundi sur l’île Barbe, la compagnie du Subterfuge offre un temps artistique avec deux solos entre danse et cirque. Deux courtes formes où le mouvement se danse sur le fil, entre l’acrobatie et l’aérien. Avec 6 grammes d’âme, interprété par Laura Colin et chorégraphié par Laureline Gelas, la danse se suspend. Une chorégraphie aérienne qui interroge l’espace sensible entre rêve et réalité. Fragile(S) est un solo, en cours de création, de Guilhaume Lapasset avec la complicité artistique de Laureline Gelas. Une histoire de relation où il n’y a pas de torts ou de raison, une histoire tout en chutes, essais, maladresses, réussites, échecs, qui nous rappelle que nous avons sans soute plus à apprendre d’une “vraie chute” que d’une “réussite montée”.

6 grammes d’âme / Fragile(S) – lundi 17 juillet à 19h30 sur l’île Barbe. GRATUIT.