Danse d’obstacles avec Ashley Chen et Philip Connaughton

Dans le cadre du festival Sens dessus dessous, Whack !! est la proposition commune de deux jeunes chorégraphes sur l’absurdité du besoin de surpasser l’autre.

P. Connaughton & A. Chen / Whack.

Pièce pour deux adultes et un enfant, Whack !! expérimente la collision entre deux corps dans l’espace. La panoplie de jeu consiste à créer des situations où chaque interprète devra faire obstacle à l’autre, le forçant à trouver des solutions pour défier les contraintes. Tout se fait sous le regard innocent d’un enfant, témoin de l’endurance et de la capacité de l’homme à faire face à n’importe quel obstacle, ainsi que de l’absurdité du besoin de surpasser l’autre.

La pièce est co-chorégraphiée et interprétée par Ashley Chen et Philip Connaughton ; ils ont cherché ensemble des atmosphères disparates dans lesquelles le concept d’obstruction est à l’évidence au centre de leur travail. Les deux compères ont des parcours hétéroclites qui fondent sans doute l’originalité de cette pièce.

Formé au CNSMD de Paris, Ashley Chen a dansé chez Cunningham, puis chez Rizzo, Forsythe, Decouflé et Charmatz. Philip Connaughton a étudié au sein de la Rambert School of ballet and contemporary dance à Londres, puis créé son premier solo, Embody, à l’issue d’une résidence au Movement Research à New York pour s’envoler ensuite à Dublin. Deux artistes à découvrir !

Vendredi 10 mars à 19h15 + samedi 11 à 17h et 19h15, à la Maison de la danse.