Danse : Une Petite Fleur pour refaire le monde au Toboggan

Le Toboggan nous donne rendez-vous ce jeudi avec Aurélien Kairo, un artiste qui touche à toutes les disciplines pour nous offrir des spectacles d’une belle sensibilité et pleins de poésie !

Aurélien Kairo dans son solo “Petite fleur”.

Mis en scène par Patrice Thibaud (ancien membre de la compagnie de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, les créateurs des Deschiens), avec le regard artistique de Kader Attou et Karla Pollux, Aurélien Kairo nous invite à travers son solo Petite fleur à un théâtre visuel et burlesque autour d’un vocabulaire inspiré du hip-hop.

Références : Chaplin, Keaton et Tati

L’histoire de départ est celle d’un agent d’entretien qui nettoie la loge d’une artiste de cabaret. Tandis que celle-ci fait son show sur scène, l’agent, qui est bourré de talent sans le savoir, se laisse prendre par la musique et se met à inventer sa propre partition. Figurant la loge de la danseuse, le décor ne lésine pas sur des objets (costumes, perroquet, plumes, éventails, haut de forme, boa, mannequin de couture) qui seront détournés par la poésie de l’auteur. “Dans ce solo, dit Aurélien Kairo, j’ai troqué mes outils de la danse pour ceux des arts du mime et du geste. C’est un choix aussi d’interprète, je me sens capable d’incarner sur scène un personnage muet. Je connais mes classiques cinématographiques : Chaplin, Buster Keaton ou encore Harold Lloyd, Jacques Tati… Bien avant de devenir danseur, j’avais déjà une grande sensibilité pour le cinéma muet et tout petit je m’inventais des personnages. Créer un personnage muet me ramène à mon enfance. C’est un terrain de jeu infini, l’imaginaire est libre. C’est fantastique de pouvoir refaire le monde, et de le construire à son image.”

Aurélien Kairo / Petite fleur

Jeudi 18 janvier à 20h au Toboggan (Décines)