Danse : Marion Motin, la star féminine du hip-hop, au Radiant ce mardi

Sur des titres de Lhasa, des Pixies ou des Doors, Marion Motin propose un hip-hop nouveau et alternatif et démontre que les femmes y ont leur place.

© Dati Photography Marion Motin / In the middle.

Très médiatisée pour ses collaborations avec Stromae, Christine & the Queens et Madonna, Marion Motin est aujourd’hui la danseuse-chorégraphe représentante de la féminisation du hip-hop. En 2009 elle a créé le groupe de danse féminin Swaggers, composé de neuf danseuses. L’année suivante, elles sont devenues vice-championnes de France du concours de danse Hip Hop International et ont remporté le Paris Dance Delight et les Hip-Hop Games. La chorégraphe démontre que, dans l’univers du hip-hop, les femmes ont leur place et prône le métissage des danses, loin de l’étiquette “casquettes à l’envers”, pour proposer un hip-hop nouveau et alternatif. In the middle est sa première création, qui raconte toutes les émotions que procure le travail artistique lui-même, à travers les lumières, la gestuelle, la scénographie, les musiques. Le tout sur des chansons de Lhasa, des Pixies ou encore des Doors !

© Dati Photography Marion Motin / In the middle. Marion Motin / In the middle

Mardi 20 mars à 20h30 au Radiant-Bellevue (Caluire).