Claquettes et nouvelles technologies à la Maison de la danse

Michelle Dorrance, une des chorégraphes de danse à claquettes les plus imaginatives d’aujourd’hui, investit la scène de la Maison de la danse à partir de ce mercredi.

© Matthew Murphy Michelle Dorrance / ETM: Double Down.

Le New Yorker dit de Michelle Dorrance qu’elle est une des chorégraphes de danse à claquettes les plus imaginatives d’aujourd’hui. On veut bien le croire, surtout lorsque l’on sait qu’elle a dansé auprès de Savion Glover, que l’on qualifiera de véritable génie dans le style “danse percussionniste”. Avec ETM : Double Down, elle fait du corps un instrument percussif et s’empare des technologies pour créer une fusion parfaite du mouvement et du son. Sa création est intimement liée à la présence de Nicholas Van Young, danseur à claquettes et percussionniste qui invente des instruments et explore depuis longtemps les nouvelles technologies. Pour ce spectacle, il a notamment créé des petites plateformes connectées (des coussins de batterie en bois) sur lesquelles les danseurs dansent. L’utilisation virtuose d’un logiciel lui a permis d’appréhender toute une gamme de sonorités propices aux improvisations chorégraphiques mais aussi à la créativité de Michelle Dorrance. Celle-ci est caractérisée par des phrasés musicaux d’une grande finesse qui n’hésitent pas à repousser les limites techniques d’une danse très populaire aux États-Unis. C’est, rappelons-le, la première danse de rue américaine et elle a influencé de manière très profonde les bases du hip-hop et de la house dance.

Michelle Dorrance / ETM : Double Down

Du 7 au 11 mars à la Maison de la danse