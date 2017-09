Cirque et voltige : 2 spectacles à voir en famille dans le Grand Lyon

Une autre vision du cirque à Saint-Genis et un boléro équestre à Irigny. Ça voltige dans la programmation junior cette semaine. On peut se laisser emporter même si l’on a plus de dix ans…

© Daniel Michelon Les idées grises (Cie Barks).

Deux acrobates qui défient la logique

À la fois auteurs et interprètes, les deux acrobates Bastien Dausse et François Lemoine, cofondateurs de la compagnie Barks, ont développé un langage circassien bien à eux : prouesses techniques, jeux de mains envoûtants, face-à-face renversants… Les spectateurs se laissent complètement embarquer dans l’univers rythmé et plein d’humour de ce duo, qui fonctionne à merveille. À l’aide de dispositifs vidéo, les artistes semblent parfois défier les lois de l’apesanteur, s’amusant ainsi à nous faire perdre nos repères. Impressionnant !

Les idées grises – À partir de 7 ans

Ce jeudi 28 septembre à 19h30, à La Mouche (St-Genis-Laval)

Cirque équestre

Boléro (Cie Pagnozoo).

Après Emmène-moi, Le Sémaphore accueille sous chapiteau le nouveau spectacle de la compagnie Pagnozoo, Boléro. Une dizaine d’étalons et sept acrobates voltigeurs occupent la piste et livrent une véritable démonstration d’art équestre, au son des cuivres joués en direct par trois musiciens. Aussi à l’aise sur terre, dans les airs que sur leur monture, avec laquelle ils semblent en symbiose, les artistes nous emmènent dans un monde imaginaire, à la rencontre de drôles de personnages, tels un homme-oiseau ou encore une femme-cheval. Un spectacle magique et poétique.

Boléro – À partir de 3 ans

Vendredi 29 et samedi 30 septembre à 20h30 + dimanche 1er octobre à 17h, au Sémaphore (Irigny)