Bounce ! Danse et réjouissance en famille au centre Charlie-Chaplin

On l’adore. Chacun de ses spectacles est synonyme de créativité, d’enthousiasme, de musicalité, à la découverte d’univers improbables. La compagnie lyonnaise Arcosm présente Bounce ! à Vaulx-en-Velin. On y court !

© Gaelic Cie Arcosm / Bounce!

Avec Bounce ! Thomas Guerry et Camille Rocailleux poursuivent leur travail sur la transversalité artistique, les passerelles entre danse et musique, la voix, les rythmes, le corps qui devient son. La pièce est un quatuor qui cherche des pistes permettant d’inventer un nouveau langage corporel, visuel et sonore. Pour y parvenir, ils se sont appuyés sur l’incident, l’imprévu, sur ce qui jaillit sans avoir été pressenti, sur la tentative qui n’aboutit pas mais se transforme pour ouvrir la voie de l’imaginaire.

Détourner

Bounce ! déjoue les codes de la danse, du mouvement normé, de l’utilisation de l’espace et de l’intégration des musiciens sur scène et dans la dramaturgie. Les artistes viennent de disciplines différentes, ce qui ajoute à la richesse de l’univers scénique. Les instruments de musique utilisés sont de la famille des cordes (violon, contrebasse) avec également la technique du human beat box (boîte à rythmes humaine) qui consiste à imiter avec la voix les sons produits par les instruments de musique, notamment les percussions. Il y a aussi un objet, le cube, qui sert de caisse de résonance lorsque les interprètes tapent dessus. Le cube qui – à l’instar des corps et des différents rythmes ou phrases imposés – intervient dans la trajectoire des danseurs. Bounce ! provoque des obstacles pour les détourner, pour créer d’autres chemins qui transforment la notion d’échec en créativité.

Bifurquer

“Agiter, décloisonner : toute entreprise fondée sur la curiosité permet d’investir des champs d’activité sensiblement éloignés, disent les deux artistes en chœur. Ainsi, nous ne venons pas avec l’idée de proposer une mise en commun de règles déjà instituées. Nous venons avec l’ambition d’élaborer ensemble des trajectoires sans destinations préétablies, des stratégies et des bifurcations. Éclatés, fougueux, audacieux, graves ou drôles, nos spectacles sont à l’image de notre quotidien, des périodes de la vie, parfois chaotiques, parfois révoltées ou follement euphoriques mais toujours à fleur de peau.”

Cie Arcosm / Bounce !

Vendredi 23 mars à 20h30 au centre culturel Charlie-Chaplin (Vaulx-en-Velin)