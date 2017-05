TOPO, lauréat du prix Lyon BD 2017

La revue TOPO est le premier lauréat - nouvelle formule - du prix Lyon BD 2017. Le festival, qui culminera autour du week-end du 10 et 11 juin, a décidé désormais de célébrer un projet qui "décloisonne la BD".

Revue TOPO

"Décloisonner la BD". C'est le nouveau mot d'ordre de l'équipe du festival Lyon BD. Pour sa 12e édition, le festival a choisi de faire table rase des différents prix qu'il pouvait jusqu'ici remettre, pour n'en attribuer qu'un seul, officiellement baptisé "Prix Lyon BD - Le Monde - Sofia, la bande dessinée décloisonnée". Doté de 3000 euros, il récompensera chaque année une initiative, un collectif ou un projet "ayant oeuvré au décloisonnement de la bande dessinée".

Le festival aurait aussi bien pu s'attribuer le prix à lui-même, tant sa définition semble correspondre aux priorités qu'il s'est donné depuis dix ans et lui vaut désormais une certaine reconnaissance européenne.

Lisa Mandel : "TOPO, une revue en réalité pour tous"

Pour cette première, c'est la revue TOPO, petite soeur de La Revue Dessinée, qui a été sélectionné. Interrogée par Lyon Capitale, la "marraine" du prix Lisa Mandel s'en félicite : "ça correspond bien à ce prix censé faire exploser les cadres en BD. Ce ne sont pas les seuls à faire de la BD reportage, mais ils se sont attaqués à un public ado, avec l’objectif de faire une passerelle entre la BD qu’on lit enfant et celle qu’on lit adulte." L'auteure de la Jungle de Calais, poursuit : "TOPO, c’est officiellement pour les moins de 20 ans, officieusement pour les 13 ans, mais en réalité pour tous, avec en plus l’idée d’ouvrir l’esprit du lecteur à des styles auxquels il n’était pas habitué, puisqu’on y trouve de la BD mainstream, comme de la BD indé." Les autres nominés étaient Amnesty International, le blog BD du LHC, Fremok pour un travail auprès d'un public handicapé, la revue Groom (hors-série consacré à l'actualité lancé par Spirou), la revue libanaise Samadal, le mensuel Les Rues de Lyon et la petite bédéthèque des savoirs.