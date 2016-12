Que faire à Lyon en ce week-end de Noël ?

Si beaucoup de Lyonnais resteront chez eux entourés de leur proches pour ce week-end du 24 et 25 décembre, Lyon Capitale a tout de même sélectionné pour ses lecteurs quelques sorties. Histoire de prendre un peu l'air entre les repas.

©Marché Noël Lyon

Rando roller en ville ce soir

Les sportifs et les courageux se donnent rendez-vous ce vendredi soir à 20 h 45 place de l’Europe (6e) pour une randonnée à roller spéciale Noël. Sur 20 km, l’idée est de faire un parcours passant par toutes les gares de Lyon. En bonus : une distribution de bonnets de Noël et du thé pour se réchauffer. Un événement entièrement organisé et sécurisé par l’association Macadam roller.

Compter 2 h 30 ; Difficulté : 2/5

Deux spectacles de Guignol faits de magie et de douceur

La compagnie des Zonzons propose samedi 24 décembre, deux petites pièces de Guignol qui enchanteront les enfants. A 11 h d’abord, Les couverts volés mettent à l’honneur une vilaine histoire de complot. Guignol saura-t-il convaincre Mr Cassandre de sa bonne foi ? Et à 15 h 30, les enfants pourront découvrir le Mystère de la papillote, une enquête de Guignol aidé du Professeur Pâquerette et d’un bonhomme de neige (à partir de 5 ans). Un bonne occasion de profiter une dernière fois des célèbres marionettes lyonnaises avant leur départ du 5e arrondissement.

Tarif adulte : 10 € ; Enfant : 7€50

Une messe de Noël…à la patinoire !

L’église Lyon-centre Saint-Blandine (2e arrondissement) surprend ses fidèles cette année. Le père David Gréa et son équipe organisent ce soir la veillée du 24 décembre à la patinoire Charlemagne. Mais avant la messe, entre 18 h 30 et 19 h, Péroline Ojardias du club des sports de glace de Lyon (CSGL) proposera un spectacle original de patinage. La célébration, co-organisée avec la paroisse anglicane de Lyon, sera animée par le groupe de louange pop Glorious.

L’adresse : 100 cours Charlemagne – 69002 Lyon

Institut Lumière : l’indémodable Monty Python ce vendredi soir

Envie d’une bonne dose de rire et d’absurde ? L’Institut Lumière diffuse ce vendredi soir à 19 h les Monty Python - La vie de Brian, de Terry Jones. Un grand moment de comédie burlesque devenu un classique du genre. Et juste après à 21 h, on enchaîne avec Minority Report de Steven Spielberg, l’un des plus grands films de science-fiction du réalisateur

Et bien-sûr : les marchés de Noël !

Ce samedi 24 décembre, c’est le dernier jour pour profiter de la magie des marchés de Noël de Lyon, leurs petites boutiques d’artisanat, de produits traditionnels et leurs décorations féériques. Place Carnot, il est ouvert ce vendredi soir jusqu’à 20 h, et demain samedi de 10 h 30 à 16 h. Quant au marché de Noël de la Croix-Rousse, il sera ouvert jusqu’à 20h les deux jours. Profitez-en !

