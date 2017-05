Lyon : un nouveau challenge pour le projet Bermuda

Depuis 9 ans, le projet Bermuda est l’aventure locale de la BD lyonnaise. Porté par la librairie Expérience, cet ouvrage promeut les nouveaux talents dans la région de Lyon. Une collecte est organisée sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank pour financer le projet, avec l’objectif d’atteindre 4000 €.

© DR Couverture du projet Bermuda 9 par Fred Sorrentino

À l’initiative de la librairie Expérience, le projet Bermuda rythme l’univers de la BD en région lyonnaise. Une quarantaine d’auteurs se partage les 256 pages de ce 9e tome, avec des histoires "plus ou moins courtes". Comme chaque année, il sortira pendant le week-end du Lyon BD Festival, les 9,10 et 11 juin 2017. Une collecte est organisée pour aider la librairie à financer le projet sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank, à hauteur de 4000 €.

"Chaque année, c’est une nouvelle fournée d’artistes prometteurs"

Un "appel à histoires" a été lancé en septembre 2016 pour le projet Bermuda. Selon Nicolas Courty, porteur de l’initiative, "une quarantaine d’auteurs de la région, confirmés ou en herbe, a été retenue pour 120 à 150 candidatures envoyées. Chaque année, c’est une nouvelle fournée d’artistes prometteurs". Le recueil sera ensuite envoyé gratuitement aux éditeurs francophones de BD ainsi qu’aux librairies spécialisées. Selon Nicolas Courty, c’est un bon moyen d’aider les jeunes talents à se faire connaitre. "L’ouvrage fait aussi office de CV, car les biographies, bibliographies et contacts des auteurs figurent. Ils peuvent donc être directement contactés par des maisons d’édition".

"Chauzy, Arnaud Bétend, Yann Rambaud, et beaucoup d’inconnus talentueux"

"À Lyon, on a plein de talents à promouvoir", affirme Nicolas Courty. Cette année, sont au programme : Arnaud Bétend, Jérôme Jouvray ou encore Yann Rambaud, figures désormais connues de l’univers de la BD lyonnaise. S’ajouteront Camille Borot-Bossot, Emilie Bourgade, Quentin Caillat, Jeoffrey Magellan et une trentaine d’autres jeunes pousses ou artistes confirmés. Ils effectueront des séances de dédicaces les 9 et 10 juin prochains, pour la soirée de lancement sur la péniche Fargo, puis dans le cadre du Lyon BD Festival.

Pas de subventions cette année

Selon le porteur de projet, "depuis un an, la Région ne donne plus de subventions pour aider le Bermuda". D’après lui, le recueil couterait 12 000 €, dont 8 000 € d’édition et 4 000 € de lancement. En le vendant 20 €, ils ne gagneraient que 8 000 € dans le meilleur des cas, mettant la librairie en difficulté. C’est pour cette raison que l’association EXPÉ a été crée, pour éditer ce 9e tome de Bermuda et ceux à venir. Pour aider au financement, s’ajoutent à la collecte Kiss Kiss Bank Bank des partenariats avec des écoles d’art privées de la Région. Nicolas Courty espère alors, à terme, rendre le projet financièrement viable et indépendant.

Lancement et dédicaces du projet Bermuda 9, les 9 et 10 juin, sur la péniche Fargo, 20 bis quai du docteur Gailleton, Lyon 2e (entrée libre). Plus d’informations ici. Tous les mois, retrouvez l’histoire de Lyon en BD dans Lyon Capitale.