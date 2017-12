Lyon : Marion Montaigne dédicace les aventures de Thomas Pesquet

L’auteure de la bande dessinée “Dans la combi de Thomas Pesquet” fait étape à Lyon ce samedi pour une séance de dédicace.

© Dargaud Marion Montaigne et Thomas Pesquet

Les fans du professeur Moustache peuvent rencontrer leur auteure et dessinatrice favorite cet après-midi à la librairie Momie Lyon. Marion Montaigne y dédicace sa dernière BD Dans la combi de Thomas Pesquet, sortie au mois de novembre. Ses planches y dressent le portrait d'un astronaute au parcours à la fois peu ordinaire et difficile à raconter pour l'auteure. Dans une interview accordée à Lyon Capitale fin novembre, elle raconte que "le plus dur a été d’écrire à la première personne. Comme c’est quelqu’un qui a une aventure pas banale, ce n’est pas facile de se mettre à sa place. D’autant que là, j’avais envie qu’il n’y ait pas beaucoup de voix off. Je voulais au contraire faire vivre les personnages".

Auteure spécialisée dans la vulgarisation scientifique, Marion Montaigne a suivi les aventures de l'astronaute durant ses deux dernières années de préparation à la mission spatiale Soyouz MS-03. Des tests préliminaires aux blagues pensées sur Terre avant le grand départ, tous les aspects de la vie dans l'espace ont été évoqués. L'auteure a même pu tester le simulateur de Soyouz en accompagnant Thomas Pesquet dans un centre d'entraînement, comme elle le raconte dans son interview.

Dédicace Marion Montaigne – Ce samedi de 14h à 17h, à la libraire Momie Lyon, 49 rue Victor-Hugo.