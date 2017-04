Le festival Lyon BD 2017 dévoilé

Partenaire du festival Lyon BD, Lyon Capitale dévoile les principaux éléments du programme et l'affiche du festival 2017. Elle a été réalisée par le catalan Roger, auteur de la série Jazz Maynard, superbe polar musical en BD, récompensé du "prix de Lyon" de l'édition 2016.

© Roger

Comme chaque année à Lyon, le mois de juin sera celui de la BD. Avec comme point d'orgue, le week-end des 10 et 11 juin. Devenu d'année en année l'un des plus importants festivals BD de France, Lyon BD accueillera cette année plus de 200 auteurs aux registres les plus variés, attirés par sa créativité et ses initiatives de "décloisonnement". Lyon BD s'est ainsi fait une spécialité de faire entrer l'art séquentiel en résonance avec les différents musées de la ville, mais aussi avec des groupes de musique, des troupes de danses, de théâtre…

Spirou, Zombillenium, Blacksad et nouvelles de Calais…

Parmi les auteurs déjà confirmés, on pourra découvrir pour la première fois Scott McCloud, qui a défini les codes de "l'art invisible", avant de se lancer lui-même dans la réalisation d'un album très remarqué, Le Sculpteur. Le critique et auteur américain sera au coeur d'une exposition au Musée de l'imprimerie et de la communication graphique (du 14 avril au 20 septembre). Le scénariste de Spirou et Seul, Fabien Vehlmann, investira lui les Archives Municipales dans lesquelles il a puisé l'inspiration pour trois histoires courtes dessinées par Jaime Martin, Laurence Baldetti et Jake Raynal. Et Fabien Toulmé, l'auteur de Ce n'est pas toi que j'attendais, proposera un album nommé Venenum, en écho avec l'exposition phare du Musée des Confluences.

Pendant ce temps, Lisa Mandel donnera des "nouvelles de la jungle de Calais", tandis que Juanjo Guarnido apportera quelques superbes originaux de son chat policier devenu culte, Blacksad, Lolita Séchan viendra elle avec ses brumes de Sapa et Arthur De Pins risque bien d'être suivi par des cohortes de fans de sa série Zombillenium.

Mais on pourra retrouver aussi Charles Berberian (Petit Traité de Philosophie), Claire Bouilhac (Francis le blaireau, Adieu Kharkov), Florence Cestac (Fille des oiseaux), Guy Delisle (S’enfuir), JC Denis (Luc Leroi), Brigitte Findakly (Les coquelicots d’Irak), Annie Goetzinger (Colette), Reinhard Kleist (Nick Cave : Mercy on me), Isabel Kreitz (L’espion de Staline), Julie Maroh (Corps sonores), Jaime Martin (Jamais je n’aurai 20 ans), Michel Rabagliati (Paul...)… On retrouvera aussi des délégations catalanes, chinoises, québécoises, algériennes et allemandes, les Deutsche Comics étant les invités d'honneurs de cette édition.

Législatives obligent, le festival devra cette année faire l'impasse sur le palais du commerce. Ce sera l'occasion d'investir la place des Terreaux, où une nouvelle structure de 1000 m2 pourra accueillir les éditeurs, dont certaines grandes maisons qui viendront pour la première fois.