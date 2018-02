Dédicace de Guillaume Long à Expérience ce samedi

Guillaume Long, l'auteur des Enquêtes gastronomiques à retrouver tous les mois dans Lyon Capitale – et désormais en album – sera en dédicace dans le temple de la BD, place Antonin-Poncet, la librairie Expérience, samedi 10 février de 14h30 à 18h30.

Guillaume Long sur France 3 le 28 novembre 2017.

Quand on parle BD et gastronomie, on pense forcément à Guillaume Long, révélé par son blog À boire et à manger, sur Lemonde.fr Installé à Lyon, l'auteur tient aussi depuis trois ans une chronique mensuelle dans Lyon Capitale, à la recherche des troquets faisant la meilleure cuisine de la ville. Accompagnées de textes du chroniqueur gastronomique Guillaume Lamy, Les Enquêtes gastronomiques sont devenues un album, sorti aux éditions Lyon Capitale en décembre. Ce samedi 10 février, la librairie Expérience accueillera aussi sa camarade d'atelier, Anouk Ricard, que nous avions reçue dans L’Autre Direct. Elle présentera notamment ses excellents Experts 2, faits divers réels revisités avec humour par des personnages animaliers.