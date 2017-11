BD Les Légendes de Lyon : les auteures en dédicace

Ce 18 et 19 novembre, Brignais se met à l'heure du festival de la Bulle d'Or. A cette occasion, les auteures de la BD Les Légendes de Lyon, Marie Avril et Ludivine Stock, seront en dédicace.

La 28e édition du festival BD de la Bulle d'Or se tiendra ce 18 et 19 novembre au Briscope de Brignais. Plus de 50 artistes seront en dédicace (cliquez ici pour découvrir la liste), dont les auteures de la BD Les Légendes de Lyon, Marie Avril et Ludivine Stock.

Retrouvez Marie Avril, samedi 18 novembre, le matin et l'après-midi, ainsi que Ludivine Stock, samedi après midi, puis dimanche, deux heures le matin et deux heures l'après-midi.

Les Légendes de Lyon, une BD publiée par les éditions Lyon Capitale. 8 aventures, des druides de l'île Barbe jusqu'aux insondables souterrains de Lyon, les légendes de Lyon se dévoilent enfin. En vente dans toutes les bonnes librairies.

Festival de la bulle d'Or au Briscope de Brignais, parc de l'Hôtel de Ville, le 18 et 19 novembre, de 10h à 18h. 4 euros par adulte, 2 euros pour les enfants, gratuit pour les – de 10 ans accompagnés et les personnes déguisées en personnage de BD.

Plus d'informations sur le site officiel du festival de la Bulle d'Or.