"Paye ta fac" : le sexisme n'épargne pas les universités lyonnaises

Après "paye ta schnek", des étudiants lancent "paye ta fac", un tumblr participatif qui recense les remarques sexistes dans l'enseignement supérieur. Les universités et écoles lyonnaises ne sont pas épargnées.

© Anaximandre de Carie sous licence Creative Commons Sciences Po Lyon (centre Berthelot).

En 2012, Anaïs Bourdet lançait le tumblr participatif "paye ta schnek" qui recense les diverses expériences des femmes face au harcèlement sexiste dans l'espace public. On y retrouve des phrases aussi charmantes que : "Je vais te dire un truc : toi t’es pas une chienne comme les autres."

Depuis de nombreuses initiatives se basant sur le même concept ont émergées : "paye ta robe" dénonce le sexisme ordinaire dans le milieu de la magistrature, "paye ton journal" dans les rédactions, "paye ta blouse" dans le milieu hospitalier...

Récemment les étudiants du master stratégies du développement culturel de l'université d'Avignon ont lancé leur propre tumblr : "paye ta fac". Le but est de récolter des témoignages de sexisme ordinaire dans les universités et grandes écoles françaises.

L'enseignement supérieur lyonnais n'est pas en reste

Le sexisme n'a pas épargné les universités lyonnaises. "Les lobbies sont les objets de beaucoup de fantasmes. Bon, après c'est vrai que le lobby des infirmières fait carrément plus fantasmer que les autres", se permet un professeur de droit à Lyon II, "qui a visiblement trouvé sa remarque très drôle". Autre anecdote, un professeur de Basket refuse que les filles soient cheffes d'équipe : "Ah non je veux pas de filles cheffes d'équipe. Après je vous connais, vous choisissez vos copines pour discuter et les équipes ne sont pas équilibrées."

Les enseignantes aussi y ont le droit. "Non mais c'est toujours pareil quand c'est des nanas qui donnent les cours, soit elle se font pas respecter, soit c'est des harpies", s'est entendu dire une professeure lyonnaise, alors qu'elle évoquait des difficultés avec ses étudiants.

Capture d'écran du site paye ta fac

Le milieu universitaire n'est pas épargné par le sexisme

Pour Muriel Salle, Maîtresse de Conférences en histoire "Genre et Médecine" à l'Université Claude Bernard Lyon 1, ces initiatives sont primordiales pour "sensibiliser le public non-militant" et "montrer aux victimes qu'elles ne sont pas seules."

"La redondance des témoignages permet de se dire que ce n'est pas normal, ensuite quand on s'y retrouve nous-même confrontée, on se sent plus légitime pour le refuser et le combattre", explique Diane, étudiante du master Egales à Lyon II. Une membre de l'association féministe Egal'in partage ce point de vue : "Rendre visible c'est vraiment le début, on ne peut pas combattre quelque chose d'invisible ou dont les gens refusent de reconnaître la véracité."

"Ça paraît surprenant dans ces espaces-là", développe encore Muriel Salle. On est avec des gens éduqués. Puis on découvre que le sexisme n'est pas qu'un truc de jeunes issus de l'immigration vivant en banlieue." Diane partage cette analyse. "La collecte de témoignages met en exergue les comportements sexistes de personnes établies comme "respectables" du fait de leur position sociale et universitaire."

"Paye ta fac" a ainsi fissuré l'illusion d'égalité qui régnait jusque là dans l'enseignement supérieur. "On a l'impression que ce n'est même pas un sujet, bien sûr, tout le monde est pour l'égalité femme-homme !", explique la maîtresse de conférence à Lyon I. Mais ces différentes anecdotes mettent à jour tout un système de domination." Une manière d'après cette historienne de réinventer un slogan des années 1970 : "le privé est politique".

Efficace, la pression étudiante ?

Dans les universités et écoles lyonnaises, des associations féministes étaient déjà mobilisées. "On avait la démarche de récolter les citations depuis deux ans facilement", raconte Lili, membre du collectif Pamplemousse de Sciences Po Lyon. Une mobilisation étudiante qui a payé puisqu'un professeur de droit est passé en conseil de discipline pour ses remarques. Hugo, étudiant de 5e année à l'IEP, affirme que son comportement inapproprié a par la suite cessé, même s'il a nié ses propos devant le directeur de l'école.

A l'ENS, les Salopettes sont en discussion avec la direction pour instaurer un mécanisme qui permettrait de faire remonter les problèmes de manière systématique. "Cela pourrait prendre la forme d'un formulaire à envoyer , explique Anne, une membre de l'association. Mais les élus peuvent aussi servir de relais. La hiérarchie est très marquée à l'ENS et certain-e-s peuvent avoir peur de parler directement à la direction."

"Je crois beaucoup à l'efficacité d'une pression étudiante, admet Muriel Salle. Les institutions ne feront rien s'il n'y a pas de vraie demande citoyenne." Pourtant, les administrations doivent aussi prendre le problème à bras le corps.

Un problème pris au sérieux par les administrations

La loi oblige désormais les universités à se doter d'un référent en charge de l'Egalité mais les applications sont très diverses. Lyon III s'est doté d'une chargée de mission à l'Egalité. A l'ENS deux enseignantes-chercheuses font office de référentes, Anne regrette cependant qu'elles ne soient "pas assez visibles." "La présidence a l'air prête à bouger s'il y a des preuves, même si on constate quelques réticences pour des choses considérées comme moins graves", explique-t-elle encore.

Le collectif féministe de Sciences Po Lyon salue également l'écoute de la direction de l'établissement. Renaud Payre, entré en fonction en 2016, entend se saisir du problème. "Je me suis dit qu'il fallait qu'on construise quelque chose ensemble, explique-t-il. Nous voulons lancer une véritable campagne de prévention avec l'aide du collectif." Une charte d'Egalité pourrait également être instaurée à la rentrée prochaine, que tous les étudiants et enseignants devraient signer. "On n'a pas d'autre choix que d'être extrêmement ferme face à ces questions", assure le directeur. Des sanctions sévères sont à craindre à la fois pour les élèves et les professeurs qui outrepasseraient les règles.

A Lyon II aussi, les choses avancent. En avril 2016, Nathalie Dompnier est devenue la première femme présidente de l'université. "Il semble qu’elle avait dans son programme à cœur les questions liées à l’égalité femmes hommes", raconte Diane. Yannick Chevalier, spécialiste des questions de genre, a été nommé vice-président en charge de l'égalité et de la vie citoyenne. Sa nomination signifie déjà beaucoup et M. Chevalier a de nombreux projets. "Nous allons mettre en place une cellule de veille et de lutte contre les discriminations, les 21 prévues par la loi, et l'inscrire dans les nouveaux statuts de l'université pour garantir sa pérennité." Une grande enquête est en cours sur les écarts de salaires et des "protocoles rédactionnels non-discriminants" ont également été instaurés. Plus question à Lyon II de parler "des étudiants" quand 68% d'entre eux sont en réalité des étudiantes, conclue Yannick Chevalier.