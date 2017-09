Villeurbanne : une rencontre autour de l’engagement en service civique

Entre 16 et 25 ans, ils ont choisi d’effectuer un service civique. Mercredi à Villeurbanne, ils seront au cœur d’une rencontre pour partager leur expérience et répondre aux questions des jeunes intéressés par un engagement volontaire en France ou à l’étranger.

©Unis-Cité Des jeunes en service civique en 2008 / Image d'illustration

Un "service civique dating" pour avoir un retour d'expérience avant de s'engager dans une mission de volontariat. Mercredi, au bureau information jeunesse de Villeurbanne, entre 16 et 18h, d’anciens volontaires en service civique et en service volontaire européen se retrouvent pour échanger autour de leur expérience. Les jeunes Villeurbannais tentés par un service civique, en France ou à l'étranger, pourront ainsi profiter des conseils et des informations précieuses de leurs prédécesseurs.

Le service civique, c’est quoi ?

Mis en place pour les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, le service civique permet de vivre une première expérience professionnelle sans condition de diplômes. Il permet aussi à des jeunes engagés dans un cursus de découvrir un nouveau domaine d'action tout en effectuant une "mission d'intérêt général reconnue prioritaire pour la nation". Les jeunes peuvent s'engager dans neuf domaines : la solidarité, la santé, l'éducation pour tous, la culture et les loisirs, le sport, le développement international et les actions humanitaires, la mémoire et la citoyenneté ou l'environnement et l'intervention d'urgence. Indemnisé à hauteur de 580 euros par mois, le service civique peut être effectué parallèlement à un emploi à temps partiel et n'est pas incompatible avec la poursuite d'études. La mission, déterminée avec les associations, les collectivités territoriales ou les établissements publics doit être d'au moins 24 heures par semaine sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger.